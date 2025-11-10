После разрыва с Потапом и съемок для Netflix: где сейчас Мишель Андраде

Украинскую певицу Мишель Андраде узнают не только благодаря ее яркой внешности, но и из-за особого стиля в музыке - драйвового, танцевального и страстного. Звезда имеет боливийские корни, что очень повлияло на ее путь к успеху и творчество.

Сегодня, 10 ноября, Мишель Андраде празднует день рождения – певице исполнилось 29 лет. Читайте о биографии Мишель Андраде, ее творчестве и личной жизни в материале 24 Канала.

Детство в Боливии и переезд в Украину

Мишель Андраде родилась в городе Кочабамба, что в Боливии. Ее мама Светлана – украинка, а папа Марио - боливиец. Также у певицы есть братья Павлик и Толик. В жизни девочки музыка была с детства – у ее отца и дяди был свой музыкальный фолькгурт.



Мишель Андраде с семьей / Фото из архива артистки

Когда Мишель было 13, ее отцу предложили работу в Киеве. Сначала он поехал туда с сыном Толиком, а впоследствии в Украину поехала и Мишель с мамой. Адаптация к новому климату, менталитету и языку была непростой. К тому же девочка подвергалась буллингу.

Начало карьеры и музыкальный путь

После переезда в Украину Мишель поступила в музыкальную школу по классу фортепиано и начала заниматься вокалом. В 2013 году, когда Андраде было 23, она приняла участие в шоу "Х-Фактор".

Мишель Андраде на "Х-Факторе": смотрите видео онлайн

Проект помог Мишель Андраде продолжать развиваться в музыке – она начала выступать на сцене, знакомиться с музыкальными продюсерами. Так ее заметил Потап и Ирина Горовая. В 2014 году Мишель выступила с группой Mozgi, впоследствии снялась в клипе группы O.Torvald.

В 2016 году артистка подписала контракт с MOZGI Entertainment. Вышла ее первая песня – Amor.

Мишель Андраде – Amor: смотрите видео онлайн

Первый мини-альбом певицы – La Primavera Boliviana - вышел спустя два года. Некоторые треки из него стали настоящими хитами.

Мишель Андраде начала появляться и на телевидении – приняла участие в "Танцах со звездами", а также стала ведущей шоу "Орел и решка". Впоследствии оказалось, что примерно в тот период певица поссорилась с Потапом. Рэпер предложил ей песню, которая совсем не понравилась Мишель.

Она мне не то, что не сильно зашла, она мне совсем не зашла. Я понимаю, что человек, который 10 лет делает хиты... Конечно, что я задела его эго и это нормально. После этого мы больше не работали вместе,

– рассказывала артистка.

Личная жизнь Мишель Андраде

На шоу "Х-Фактор" Мишель Андраде познакомилась с певцом Никитой Ломакиным, у пары возникли отношения. Однако спустя 5 лет артисты разошлись. С тех пор артистка мало говорит о ее личной жизни, которая часто окутана слухами. Но в прошлом году Мишель призналась, что разорвала отношения со старшим мужем, которые были идеальными.

Я была инициатором. Он старше меня на 15 лет. Отношения длились 1,5 года. Ну все было идеально. А я испугалась. Я просто тогда не ценила то, что у меня есть. В будущем, возможно, я бы хотела вернуть эти отношения, – делилась певица.

Где сейчас Мишель Андраде

После начала полномасштабного вторжения артистка на время переехала в Европу. Она официально прекратила быть продюсерским продуктом MOZGI. Оказавшись без продюсеров, певица начала искать новые возможности. На ее сообщение ответила кастинг-менеджер Netflix – так Мишель попала на эпизодическую роль в сериале "Корона".

Музыка для меня важнее, чем актерство. Я бы хотела выпустить несколько хитов, чтобы у меня были слушатели, сделать первый сольный концерт,

– поделилась планами певица.

Мишель Андраде продолжает идти этим путем: искать свое звучание, экспериментировать со стилями, выпускать новые песни. Кстати, трек "Маргарита", стал довольно вирусным в тиктоке.

Мишель Андраде – Маргарита": смотрите трейлер онлайн

В этом году Мишель Андраде также была одной из судей украинского Нацотбора на Детское Евровидение.