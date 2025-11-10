Після розриву з Потапом і зйомок для Netflix: де зараз Мішель Андраде

Українську співачку Мішель Андраде впізнають не тільки завдяки її яскравій зовнішності, але й через особливий стиль у музиці – драйвовий, танцювальний і пристрасний. Зірка має болівійське коріння, що дуже вплинуло на її шлях до успіху та творчість.

Сьогодні, 10 листопада, Мішель Андраде святкує день народження – співачці виповнилося 29 років. Читайте про біографію Мішель Андраде, її творчість та особисте життя у матеріалі 24 Каналу.

Дитинство у Болівії та переїзд до України

Мішель Андраде народилась у місті Кочабамба, що у Болівії. Її мама Світлана – українка, а тато Маріо - болівієць. Також у співачки є брати Павлік і Толік. У житті дівчинки музика була змалку – у її батька й дядька був свій музичний фолькгурт.



Мішель Андраде з сім'єю / Фото з архіву артистки

Коли Мішель було 13, її батьку запропонували роботу в Києві. Спершу він поїхав туди з сином Толіком, а згодом в Україну поїхала й Мішель з мамою. Адаптація до нового клімату, менталітету й мови була непростою. До того ж дівчинка зазнавала булінгу.

Початок кар'єри й музичний шлях

Після переїзду до України Мішель вступила до музичної школи по класу фортепіано й почала займатися вокалом. У 2013 році, коли Андраде було 23, вона взяла участь у шоу "Х-Фактор".

Мішель Андраде на "Х-Факторі": дивіться відео онлайн

Проєкт допоміг Мішель Андраде продовжувати розвиватися у музиці – вона почала виступати на сцені, знайомитися з музичними продюсерами. Так її помітив Потап та Ірина Горова. У 2014 році Мішель виступила з гуртом Mozgi, згодом знялась у кліпі гурту O.Torvald.

У 2016 році артистка підписала контракт з MOZGI Entertainment. Вийшла її перша пісня – Amor.

Мішель Андраде – Amor: дивіться відео онлайн

Перший мініальбом співачки – La Primavera Boliviana - вийшов через два роки. Деякі треки з нього стали справжніми хітами.

Мішель Андраде почала з'являтись і на телебаченні – взяла участь у "Танцях з зірками", а також стала ведучою шоу "Орел і решка". Згодом виявилось, що приблизно у той період співачка посварилась з Потапом. Репер запропонував їй пісню, яка зовсім не сподобалась Мішель.

Вона мені не те, що не сильно зайшла, вона мені зовсім не зайшла. Я розумію, що людина, яка 10 років робить хіти… Звичайно, що я зачепила його его і це нормально. Після цього ми більше не працювали разом,

– розповідала артистка.

Особисте життя Мішель Андраде

На шоу "Х-Фактор" Мішель Андраде познайомилась зі співаком Микитою Ломакіним, у пари виникли стосунки. Однак через 5 років артисти розійшлися. З того часу артистка мало говорить про її особисте життя, яке часто оповите чутками. Та минулого року Мішель зізналась, що розірвала стосунки зі старшим чоловіком, які були ідеальними.

Я була ініціаторкою. Він старший за мене на 15 років. Стосунки тривали 1,5 року. Ну все було ідеально. А я злякалася. Я просто тоді не цінувала те, що в мене є. В майбутньому, можливо, я б хотіла повернути ці стосунки, – ділилась співачка.

Де зараз Мішель Андраде

Після початку повномасштабного вторгнення артистка на певний час переїхала в Європу. Вона офіційно припинила бути продюсерським продуктом MOZGI. Опинившись без продюсерів, співачка почала шукати нові можливості. На її повідомлення відповіла кастинг-менеджерка Netflix – так Мішель потрапила на епізодичну роль у серіалі "Корона".

Музика для мене важливіша, ніж акторство. Я б хотіла випустити декілька хітів, щоб у мене були слухачі, зробити перший сольний концерт,

– поділилась планами співачка.

Мішель Андраде продовжує крокувати цим шляхом: шукати своє звучання, експериментувати зі стилями, випускати нові пісні. До речі, трек "Маргарита", став доволі вірусним у тіктоці.

Мішель Андраде – Маргарита": дивіться трейлер онлайн

У цьому році Мішель Андраде також була однією з суддів українського Нацвідбору на Дитяче Євробачення.