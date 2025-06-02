Самый высокий результат Украины, – Мария Мельниченко впервые прокомментировала участие в "Мисс Мира 2025"

Мария Мельниченко достойно представила Украину на "Мисс Мира 2025". Модель впервые отреагировала на результаты конкурса и поблагодарила всех за поддержку.

Украинка Мария Мельниченко попала в топ-8 лучших участниц престижного конкурса красоты. Она прокомментировала этот результат на своей странице, пишет Show 24.

К слову Украинка выступила на "Мисс Мира 2025": какое место заняла Мария Мельниченко

До сих пор не верю, что это говорю, но вчера я достойно вошла в топ-8 среди 108 стран на конкурсе "Мисс Мира". Это – самый высокий результат Украины за всю историю участия в этом конкурсе. И я не могу поверить, что именно мне выпала честь его создать,

– поделилась Мария Мельниченко.

Модель поблагодарила тех, кто верил в нее, а также выразила благодарность себе – за то, что не сломалась и была решительной.

"Это был путь, который изменил меня и историю Украины навсегда", – добавила Мария Мельниченко.

Что известно о "Мисс Мира 2025"

72-й международный конкурс красоты "Мисс Мира 2025" состоялся в Индии. Финал прогремел в субботу, 31 мая. 108 участниц из разных стран показали свои таланты и умения.

Победительницей стала представительница Таиланда – 21-летняя Опал Сучати Чуангсри. Она является первой тайской женщиной, получившей триумфальную корону. Первой вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, а второй – Майя Клайда из Польши.

Украинка Мария Мельниченко попала в 8 лучших участниц и двойки финалисток среди европейских стран.