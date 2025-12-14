Что известно о Валерии Лисовской – обладательнице титула "Мисс Украина 2025"

В субботу, 13 декабря, в Киеве отгремел финал "Мисс Украина 2025". Победительницей стала Валерия Лисовская.

Валерия получила желанную корону от Марии Мельниченко, которая победила на конкурсе красоты в прошлом году. Что известно о новой "Мисс Украина", читайте в материале 24 Канала.

Что известно о Валерии Лисовской?

Валерия Лисовская родом из Одессы. Девушка учится на 2 курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения". Она знает французский и английский языки.

Одесситка занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, также среди ее интересов – моделинг и мода. Кроме того, девушка проходила курсы журналистики. Лисовская стремится совершенствоваться и вдохновлять других.

Валерия делилась, что конкурс красоты "Мисс Украина" для нее – это шанс воплотить собственные идеи в реальность, быть полезной и участвовать в общественно-важных проектах.

Валерия Лисовская / Фото из инстаграма "Мисс Украина"

Странице Валерия в инстаграме насчитывает более 1600 подписчиков. Девушка ведет лайфстайл блог.

Лисовская участвовала в конкурсе красоты "Мисс Одесса 2025". Она стала обладательницей титула "Вице-мисс Юг-Украина 2025". Валерия признавалась, что благодаря этому опыту получила много эмоций и вдохновения, также он принес ей новые знакомства.

Валерия Лисовская на "Мисс Одесса 2025" / Фото из инстаграма девушкии

Валерия занимается благотворительностью. В частности, недавно присоединилась к сбору "Мисс Украина" для ОО "Землячки". Средства собирают на шлемы для украинских защитниц, стоимость одного – 11 тысяч 100 гривен.

Красота бывает разной, и самое красивое – видеть, как все близкие живы и здоровы. Поэтому защитим тех, кто сегодня защищает нас на фронте,

– отмечала девушка.

Важно! Оставляем ссылку для тех, кто желает поддержать сбор.

Валерия Лисовская присоединилась к сбору для ОО "Землячки" / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что именно Валерия Лисовская будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира 2026".