Що відомо про Валерію Лісовську – володарку титулу "Міс Україна 2025"
- Валерія Лісовська стала переможницею конкурсу "Міс Україна 2025" та представлятиме Україну на "Міс Світу 2026".
- Вона навчається в Міжнародному університеті, займається тенісом, акторською майстерністю, танцями та благодійністю, а також веде лайфстайл блог.
У суботу, 13 грудня, в Києві відгримів фінал "Міс Україна 2025". Переможницею стала Валерія Лісовська.
Валерія отримала омріяну корону від Марії Мельниченко, яка перемогла на конкурсі краси торік. Що відомо про нову "Міс Україна", читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Оголосили переможницю конкурсу краси "Міс Україна 2025"
Що відомо про Валерію Лісовську?
Валерія Лісовська родом з Одеси. Дівчина навчається на 2 курсі Міжнародного університету за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Вона знає французьку та англійську мови.
Одеситка займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, також серед її інтересів – моделінг та мода. Крім того, дівчина проходила курси журналістики. Лісовська прагне вдосконалюватися і надихати інших.
Валерія ділилась, що конкурс краси "Міс Україна" для неї – це шанс втілити власні ідеї в реальність, бути корисною та брати участь у суспільно-важливих проєктах.
Сторінці Валерія в інстаграмі налічує понад 1600 підписників. Дівчина веде лайфстайл блог.
Лісовська брала участь у конкурсі краси "Міс Одеса 2025". Вона стала володаркою титулу "Віцеміс Південь-Україна 2025". Валерія зізнавалась, що завдяки цьому досвіду отримала багато емоцій і натхнення, також він приніс їй нові знайомства.
Валерія займається благодійністю. Зокрема, нещодавно долучилася до збору "Міс Україна" для ГО "Землячки". Кошти збирають на шоломи для українських захисниць, вартість одного – 11 тисяч 100 гривень.
Краса буває різною, і найгарніше – бачити, як усі близькі живі й здорові. Тож захистімо тих, хто сьогодні захищає нас на фронті,
– зазначала дівчина.
Важливо! Залишаємо посилання для тих, хто бажає підтримати збір.
Зазначимо, що саме Валерія Лісовська представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу 2026".