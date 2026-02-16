В сети обсуждают изменения во внешности Монатика: его сравнили с Коломойским и Коляденко

В сети в последние дни активно обсуждают Дмитрия Монатика. Пользователи заметили изменения во внешности артиста.

Теперь его сравнивают с Димой Коляденко и Игорем Коломойским. Подробнее о том, почему так произошло – далее в материале 24 Канала.

12 февраля в Одессе состоялся концерт Монатика. На сцене артист появился в черном костюме – рубашка с коротким рукавом и шортах с желтыми вставками, дополнив образ очками. В зале зрители танцевали и пели вместе с ним, но в соцсетях на Дмитрия вылилась волна хейта.

Часть пользователей в Threads и тиктоке начала обсуждать внешность певца – в частности изменения в весе, прическе и бороде. Некоторые даже сравнивали его с другими публичными лицами, например хореографом Дмитрием Коляденко и олигархом Игорем Коломойским. Об этом отметили на странице XO.MAGAZINE.

Пользователи в соцсетях обсуждают изменения во внешности Дмитрия Монатика / Скриншоты с Threads

В то же время часть поклонников Дмитрия стала на его защиту, обвинив критиков в бодишейминге. Они отметили, что людям следует заняться собственной жизнью и телом.

Пользователи стали на защиту Дмитрия Монатика / Скриншоты с Threads

