В сети обсуждают изменения во внешности Монатика: его сравнили с Коломойским и Коляденко
- Дмитрия Монатика критикуют в соцсетях за изменения во внешности, сравнивая с другими публичными лицами.
- Часть поклонников защищает певца, обвиняя критиков в бодишейминге и подчеркивая важность уважения к личным границам.
В сети в последние дни активно обсуждают Дмитрия Монатика. Пользователи заметили изменения во внешности артиста.
Теперь его сравнивают с Димой Коляденко и Игорем Коломойским. Подробнее о том, почему так произошло – далее в материале 24 Канала.
12 февраля в Одессе состоялся концерт Монатика. На сцене артист появился в черном костюме – рубашка с коротким рукавом и шортах с желтыми вставками, дополнив образ очками. В зале зрители танцевали и пели вместе с ним, но в соцсетях на Дмитрия вылилась волна хейта.
Часть пользователей в Threads и тиктоке начала обсуждать внешность певца – в частности изменения в весе, прическе и бороде. Некоторые даже сравнивали его с другими публичными лицами, например хореографом Дмитрием Коляденко и олигархом Игорем Коломойским. Об этом отметили на странице XO.MAGAZINE.
Пользователи в соцсетях обсуждают изменения во внешности Дмитрия Монатика / Скриншоты с Threads
В то же время часть поклонников Дмитрия стала на его защиту, обвинив критиков в бодишейминге. Они отметили, что людям следует заняться собственной жизнью и телом.
Пользователи стали на защиту Дмитрия Монатика / Скриншоты с Threads
Что такое бодишейминг?
- Термин происходит от английских слов body (тело) и shame (стыд) и буквально означает "стыдить за тело".
- То есть бодишейминг – это высмеивание или унижение человека из-за его внешности.
- Такие комментарии могут казаться "невинным личным мнением", но на самом деле они наносят психологический вред.
- Важно помнить, что изменения в весе или внешности могут быть связаны со стрессом, состоянием здоровья или личными обстоятельствами. И то, что человек является публичным, не дает никому права унижать его, смеяться или обсуждать тело в пренебрежительном тоне.
- Умение уважать личные границы и не унижать других – это базовый этикет как в соцсетях, так и в реальной жизни.