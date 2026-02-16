Тепер його порівнюють з Дімою Коляденком та Ігорем Коломойським. Детальніше про те, чому так сталося – далі в матеріалі 24 Каналу.

12 лютого в Одесі відбувся концерт Монатіка. На сцені артист з'явився у чорному костюмі – сорочка з коротким рукавом і шорти з жовтими вставками, доповнивши образ окулярами. У залі глядачі танцювали й співали разом із ним, та в соцмережах на Дмитра вилилась хвиля хейту.

Частина користувачів в Threads та тіктоці почала обговорювати зовнішність співака – зокрема зміни у вазі, зачісці та бороді. Дехто навіть порівнював його з іншими публічними особами, як-от хореографом Дмитром Коляденком та олігархом Ігорем Коломойським. Про це зазначили на сторінці XO.MAGAZINE.

Користувачі в соцмережах обговорюють зміни в зовнішності Дмитра Монатіка / Скриншоти з Threads

Водночас частина шанувальників Дмитра стала на його захист, звинувативши критиків у бодішеймінгу. Вони наголосили, що людям слід зайнятися власним життям і тілом.

Користувачі стали на захист Дмитра Монатіка / Скриншоти з Threads

Що таке бодішеймінг?