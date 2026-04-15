Будет не очень сильным, – известная певица высказалась о Евровидении и шансах Украины на победу

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Екатерина Павленко, которая выступала с сольным проектом Monokate, прокомментировала нынешний песенный конкурс.

В частности, певица высказалась относительно шансов Украины на Евровидении. Об этом она сказала в интервью для издания Blik.

Monokate призналась, что не следит за прогнозами букмекеров. "Я за ними не слежу, потому что это не имеет смысла", – сказала артистка. Она считает, что все зависит от выступления: если участник подготовит хороший номер, тогда и результат будет классный.

Я послушала немножко песни, которые были в этом году. Мне кажется, что Евровидение будет не очень сильным по песням. Есть большие шансы занять хорошее место (для Украины, – 24 Канал),

– поделилась артистка.

На вопрос о возможном победителе Monokate с улыбкой ответила, что это должна быть LELÉKA.

Что известно о Евровидении-2026?