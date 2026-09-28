Мадонна, Тейлор Свифт, BTS и другие: кто стал победителем на MTV Video Music Awards 2026

27 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония MTV Video Music Awards 2026. На одной сцене собрались самые известные представители музыкальной индустрии, претендовавшие на главные награды премии Moon Person.

Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg, а шоу транслировалось в прямом эфире на телеканале CBS. Кто в этом году получил заветные статуэтки – рассказываем далее в материале "24 Канала".

Самой большой триумфаторкой вечера стала Мадонна. Певица получила семь наград, в частности победила в номинациях "Артистка года", "Лучшее танцевальное видео" за короткометражный фильм Confessions II и "Лучшее совместное исполнение" за песню Bring Your Love, которую она записала вместе с Сабриной Карпентер.

Тейлор Свифт в этот вечер получила три награды. Певица стала обладательницей главной статуэтки в категории "Видео года" за клип The Fate of Ophelia, а также победила в номинации "Лучшая режиссура" за видео на песню Opalite. Кроме того, Свифт стала первой обладательницей специальной награды Artist Director Honors.

Тейлор Свифт и Мадонна / Фото Getty Images

Еще три награды получила группа BTS. Коллектив победил в категориях "Песня года" и "Лучший K-pop" за трек Swim, а также стал лучшей группой года.

BTS – Swim: смотрите видео онлайн

Среди других победителей – Сиенна Спиро, LISA, Бруно Марс, Оливия Родриго, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер и другие артисты.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2026

Видео года – Тейлор Свифт – The Fate of Ophelia

Артист года – Мадонна

Песня года – BTS – Swim

Лучший новый артист – Сиенна Спиро

Лучшее совместное выступление – Мадонна и Сабрина Карпентер – Bring Your Love

Лучший поп – LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Лучший хип-хоп – Карди Би feat. Kehlani – Safe

Лучший R&B – Бруно Марс – I Just Might

Лучшая альтернативная песня – Оливия Родриго – the cure

Лучшее танцевальное видео – Мадонна – Confessions II – The Film

Лучший латиноамериканский трек – Bad Bunny – NUEVAYoL

Лучший K-pop – BTS – SWIM

Лучшая кантри-песня – Элла Лэнгли – Choosin' Texas

Лучшая режиссура – Тейлор Свифт – Opalite

Лучшая художественная режиссура – PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson

Лучшая операторская работа – Мадонна – Confessions II – The Film

Лучший монтаж – Сабрина Карпентер – House Tour

Лучшая хореография – Мадонна – Confessions II – The Film

Лучшие визуальные эффекты – Ариана Гранде – hate that i made you love me

Лучшая группа – BTS

Лучшее полнометражное видео – Мадонна – Confessions II – The Film

Лучший альбом – Мадонна – Confessions II

Песня лета – Ариана Гранде – hate that i made you love me

Ариана Гранде – Hate That I Made You Love Me: смотрите видео онлайн

Кстати, если вам интересно, кто стал лауреатом премии MTV Video Music Awards 2025 года, мы также рассказывали об этом.