Мадонна, Тейлор Свифт, BTS и другие: кто стал победителем на MTV Video Music Awards 2026
27 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония MTV Video Music Awards 2026. На одной сцене собрались самые известные представители музыкальной индустрии, претендовавшие на главные награды премии Moon Person.
Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg, а шоу транслировалось в прямом эфире на телеканале CBS. Кто в этом году получил заветные статуэтки – рассказываем далее в материале "24 Канала".
Самой большой триумфаторкой вечера стала Мадонна. Певица получила семь наград, в частности победила в номинациях "Артистка года", "Лучшее танцевальное видео" за короткометражный фильм Confessions II и "Лучшее совместное исполнение" за песню Bring Your Love, которую она записала вместе с Сабриной Карпентер.
Тейлор Свифт в этот вечер получила три награды. Певица стала обладательницей главной статуэтки в категории "Видео года" за клип The Fate of Ophelia, а также победила в номинации "Лучшая режиссура" за видео на песню Opalite. Кроме того, Свифт стала первой обладательницей специальной награды Artist Director Honors.
Еще три награды получила группа BTS. Коллектив победил в категориях "Песня года" и "Лучший K-pop" за трек Swim, а также стал лучшей группой года.
BTS – Swim: смотрите видео онлайн
Среди других победителей – Сиенна Спиро, LISA, Бруно Марс, Оливия Родриго, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер и другие артисты.
Полный список победителей MTV Video Music Awards 2026
- Видео года – Тейлор Свифт – The Fate of Ophelia
- Артист года – Мадонна
- Песня года – BTS – Swim
- Лучший новый артист – Сиенна Спиро
- Лучшее совместное выступление – Мадонна и Сабрина Карпентер – Bring Your Love
- Лучший поп – LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Лучший хип-хоп – Карди Би feat. Kehlani – Safe
- Лучший R&B – Бруно Марс – I Just Might
- Лучшая альтернативная песня – Оливия Родриго – the cure
- Лучшее танцевальное видео – Мадонна – Confessions II – The Film
- Лучший латиноамериканский трек – Bad Bunny – NUEVAYoL
- Лучший K-pop – BTS – SWIM
- Лучшая кантри-песня – Элла Лэнгли – Choosin' Texas
- Лучшая режиссура – Тейлор Свифт – Opalite
- Лучшая художественная режиссура – PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
- Лучшая операторская работа – Мадонна – Confessions II – The Film
- Лучший монтаж – Сабрина Карпентер – House Tour
- Лучшая хореография – Мадонна – Confessions II – The Film
- Лучшие визуальные эффекты – Ариана Гранде – hate that i made you love me
- Лучшая группа – BTS
- Лучшее полнометражное видео – Мадонна – Confessions II – The Film
- Лучший альбом – Мадонна – Confessions II
- Песня лета – Ариана Гранде – hate that i made you love me
Ариана Гранде – Hate That I Made You Love Me: смотрите видео онлайн
Кстати, если вам интересно, кто стал лауреатом премии MTV Video Music Awards 2025 года, мы также рассказывали об этом.