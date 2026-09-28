Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg, а шоу транслировалось в прямом эфире на телеканале CBS. Кто в этом году получил заветные статуэтки – рассказываем далее в материале "24 Канала".

Самой большой триумфаторкой вечера стала Мадонна. Певица получила семь наград, в частности победила в номинациях "Артистка года", "Лучшее танцевальное видео" за короткометражный фильм Confessions II и "Лучшее совместное исполнение" за песню Bring Your Love, которую она записала вместе с Сабриной Карпентер.

Тейлор Свифт в этот вечер получила три награды. Певица стала обладательницей главной статуэтки в категории "Видео года" за клип The Fate of Ophelia, а также победила в номинации "Лучшая режиссура" за видео на песню Opalite. Кроме того, Свифт стала первой обладательницей специальной награды Artist Director Honors.

Тейлор Свифт и Мадонна / Фото Getty Images

Еще три награды получила группа BTS. Коллектив победил в категориях "Песня года" и "Лучший K-pop" за трек Swim, а также стал лучшей группой года.

BTS – Swim: смотрите видео онлайн

Среди других победителей – Сиенна Спиро, LISA, Бруно Марс, Оливия Родриго, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер и другие артисты.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2026

  • Видео года – Тейлор Свифт – The Fate of Ophelia
  • Артист года – Мадонна
  • Песня года – BTS – Swim
  • Лучший новый артист – Сиенна Спиро
  • Лучшее совместное выступление – Мадонна и Сабрина Карпентер – Bring Your Love
  • Лучший поп – LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Лучший хип-хоп – Карди Би feat. Kehlani – Safe
  • Лучший R&B – Бруно Марс – I Just Might
  • Лучшая альтернативная песня – Оливия Родриго – the cure
  • Лучшее танцевальное видео – Мадонна – Confessions II – The Film
  • Лучший латиноамериканский трек – Bad Bunny – NUEVAYoL
  • Лучший K-pop – BTS – SWIM
  • Лучшая кантри-песня – Элла Лэнгли – Choosin' Texas
  • Лучшая режиссура – Тейлор Свифт – Opalite
  • Лучшая художественная режиссура – PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
  • Лучшая операторская работа – Мадонна – Confessions II – The Film
  • Лучший монтаж – Сабрина Карпентер – House Tour
  • Лучшая хореография – Мадонна – Confessions II – The Film
  • Лучшие визуальные эффекты – Ариана Гранде – hate that i made you love me
  • Лучшая группа – BTS
  • Лучшее полнометражное видео – Мадонна – Confessions II – The Film
  • Лучший альбом – Мадонна – Confessions II
  • Песня лета – Ариана Гранде – hate that i made you love me

Ариана Гранде – Hate That I Made You Love Me: смотрите видео онлайн

Кстати, если вам интересно, кто стал лауреатом премии MTV Video Music Awards 2025 года, мы также рассказывали об этом.