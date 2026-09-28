Ведучим церемонії став Snoop Dogg, а шоу транслювали наживо на телеканалі CBS. Хто цього року отримав заповітні статуетки – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.
Найбільшою тріумфаторкою вечора стала Мадонна. Співачка отримала сім нагород, зокрема перемогла в категоріях "Артистка року", "Найкраще танцювальне відео" за короткометражний фільм Confessions II та "Найкраща спільна робота" за пісню Bring Your Love, яку вона записала разом із Сабріною Карпентер.
Тейлор Свіфт цього вечора отримала три нагороди. Співачка стала володаркою головної статуетки в категорії "Відео року" за кліп The Fate of Ophelia, а також перемогла в номінації "Найкраща режисура" за відео на пісню Opalite. Крім того, Свіфт стала першою володаркою спеціальної нагороди Artist Director Honors.
Тейлор Свіфт і Мадонна / Фото Getty images
Ще три нагороди отримав гурт BTS. Колектив переміг у категоріях "Пісня року" та "Найкращий K-pop" за трек Swim, а також став найкращим гуртом року.
BTS – Swim: дивіться відео онлайн
Серед інших переможців – Сієнна Спіро, LISA, Бруно Марс, Олівія Родріго, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер та інші артисти.
Повний список переможців MTV Video Music Awards 2026
- Відео року – Тейлор Свіфт – The Fate of Ophelia
- Артист року – Мадонна
- Пісня року – BTS – Swim
- Найкращий новий артист – Сієнна Спіро
- Найкраща спільна робота – Мадонна та Сабріна Карпентер – Bring Your Love
- Найкращий поп – LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Найкращий хіп-хоп – Карді Бі feat. Kehlani – Safe
- Найкращий R&B – Бруно Марс – I Just Might
- Найкраща альтернативна пісня – Олівія Родріго – the cure
- Найкраще танцювальне відео – Мадонна – Confessions II – The Film
- Найкращий латиноамериканський трек – Bad Bunny – NUEVAYoL
- Найкращий K-pop – BTS – SWIM
- Найкраща кантрі-пісня – Елла Ленґлі – Choosin' Texas
- Найкраща режисура – Тейлор Свіфт – Opalite
- Найкраща художня режисура – PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
- Найкраща операторська робота – Мадонна – Confessions II – The Film
- Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер – House Tour
- Найкраща хореографія – Мадонна – Confessions II – The Film
- Найкращі візуальні ефекти – Аріана Гранде – hate that i made you love me
- Найкращий гурт – BTS
- Найкраще довгоформатне відео – Мадонна – Confessions II – The Film
- Найкращий альбом – Мадонна – Confessions II
- Пісня літа – Аріана Гранде – hate that i made you love me
Аріана Гранде – hate that i made you love me: дивіться відео онлайн
До слова, якщо вам цікаво, хто здобув нагороди MTV Video Music Awards 2025 року, ми також розповідали про це.