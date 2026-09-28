Ведучим церемонії став Snoop Dogg, а шоу транслювали наживо на телеканалі CBS. Хто цього року отримав заповітні статуетки – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Найбільшою тріумфаторкою вечора стала Мадонна. Співачка отримала сім нагород, зокрема перемогла в категоріях "Артистка року", "Найкраще танцювальне відео" за короткометражний фільм Confessions II та "Найкраща спільна робота" за пісню Bring Your Love, яку вона записала разом із Сабріною Карпентер.

Тейлор Свіфт цього вечора отримала три нагороди. Співачка стала володаркою головної статуетки в категорії "Відео року" за кліп The Fate of Ophelia, а також перемогла в номінації "Найкраща режисура" за відео на пісню Opalite. Крім того, Свіфт стала першою володаркою спеціальної нагороди Artist Director Honors.

Тейлор Свіфт і Мадонна / Фото Getty images

Ще три нагороди отримав гурт BTS. Колектив переміг у категоріях "Пісня року" та "Найкращий K-pop" за трек Swim, а також став найкращим гуртом року.

BTS – Swim: дивіться відео онлайн

Серед інших переможців – Сієнна Спіро, LISA, Бруно Марс, Олівія Родріго, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер та інші артисти.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2026

Відео року – Тейлор Свіфт – The Fate of Ophelia

Артист року – Мадонна

Пісня року – BTS – Swim

Найкращий новий артист – Сієнна Спіро

Найкраща спільна робота – Мадонна та Сабріна Карпентер – Bring Your Love

Найкращий поп – LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Найкращий хіп-хоп – Карді Бі feat. Kehlani – Safe

Найкращий R&B – Бруно Марс – I Just Might

Найкраща альтернативна пісня – Олівія Родріго – the cure

Найкраще танцювальне відео – Мадонна – Confessions II – The Film

Найкращий латиноамериканський трек – Bad Bunny – NUEVAYoL

Найкращий K-pop – BTS – SWIM

Найкраща кантрі-пісня – Елла Ленґлі – Choosin' Texas

Найкраща режисура – Тейлор Свіфт – Opalite

Найкраща художня режисура – PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson

Найкраща операторська робота – Мадонна – Confessions II – The Film

Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер – House Tour

Найкраща хореографія – Мадонна – Confessions II – The Film

Найкращі візуальні ефекти – Аріана Гранде – hate that i made you love me

Найкращий гурт – BTS

Найкраще довгоформатне відео – Мадонна – Confessions II – The Film

Найкращий альбом – Мадонна – Confessions II

Пісня літа – Аріана Гранде – hate that i made you love me

Аріана Гранде – hate that i made you love me: дивіться відео онлайн

До слова, якщо вам цікаво, хто здобув нагороди MTV Video Music Awards 2025 року, ми також розповідали про це.