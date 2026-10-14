"Я видел ее, она моя копия": муж Ирины Федишин после потери дочери обратился к ней

Супруг украинской певицы Ирины Федишин, продюсер Виталий Човник, впервые подробно рассказал о трагедии, которая произошла в их семье. Он также обратился к дочери, которую супруги так и не смогли забрать домой.

На своей странице в инстаграме Виталий опубликовал черно-белую фотографию, на которой видны две руки, крепко сжимающие друг друга. Фото мужчина дополнил эмодзи разбитого сердца. В последующих сторис он поделился переживаниями после потери дочери и рассказал, через что его жене пришлось пройти.

По словам Човника, они с Ириной с нетерпением ждали рождения девочки, представляли себе первую встречу с ней и строили планы на будущее. Виталий признался, что даже успел увидеть дочь, которая, по его словам, была очень на него похожа.

Мы были так близки к нашему счастью. Так невероятно близки. Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но случилось иначе, мы ее потеряли. Я видел ее. Она – моя копия,

– написал продюсер.

Виталий также раскрыл подробности о состоянии Ирины Федишин. Оказалось, что артистка перенесла сложные роды, операцию и значительную кровопотерю. Медикам пришлось бороться за ее жизнь.

И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену. Ира пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и большую кровопотерю. Врачи боролись за ее жизнь,

– рассказал супруг певицы.

Мужчина отметил, что день, когда супруги потеряли ребенка, навсегда останется для него самым болезненным. В то же время он назвал его вторым днем рождения жены, ведь Ирину удалось спасти.

Сейчас супруги пытаются найти силы жить дальше ради своей семьи и двух сыновей. Продюсер поблагодарил всех, кто поддерживает их в этот сложный период, присылает сообщения, цветы в больницу и молится за здоровье артистки.

Кроме того, Виталий посвятил дочке стихотворение, в котором выразил боль от того, что они так и не смогли обнять свою девочку.

"Мы столько слов тебе не сказали,

Не успели обнять даже ни разу.

Но тебя так сильно полюбили,

Еще до того, как увидели в первый раз.

И я спрашиваю небо: "Почему?"

А небо ответ скрывает.

Как объяснить моему сердцу,

Почему забирает самых дорогих?"

В конце стихотворения Човник оставил подпись "Твой папа".

24 Канал выражает искренние соболезнования семье.

Напомним, 13 октября стало известно, что Ирина Федишин и Виталий Човник потеряли дочь, которая должна была стать их третьим ребенком. Супруги уже воспитывают двух сыновей – Юрия и Олега.