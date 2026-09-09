"Могу умереть послезавтра": муж Денисенко рассказал, почему непригоден к военной службе

Второй муж актрисы Натальи Денисенко, Юрий Ярошенко, неоднократно выезжал за границу во время полномасштабной войны. Ранее он объяснял, что делает это на законных основаниях, однако не рассказывал, на каких именно основаниях может пересекать границу.

В интервью Славе Демину Ярошенко наконец раскрыл причину. Мужчина рассказал, что еще в молодом возрасте его признали непригодным к военной службе из-за врожденного заболевания.

О своей болезни Юрий узнал в 21 год, когда учился в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время медкомиссии врачи обнаружили у него заболевание внутренних органов.

Это не инвалидность. Я ее не оформлял, и за эту болезнь, пожалуй, инвалидность не дают, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть,

– сказал Ярошенко в интервью.

По его словам, болезнь требует постоянного контроля и накладывает определенные ограничения на образ жизни, в частности заставляет следить за питанием.

Это врожденное заболевание. Более того, оно является наследственным. То есть где-то по мужской линии когда-то у кого-то было такое заболевание. Его нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений,

– отметил Ярошенко.

В то же время Юрий решил не разглашать название диагноза.

Интервью Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее Наталья Денисенко рассказала, как Тарас Цимбалюк познакомил ее с будущим мужем.