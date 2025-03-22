От Насти Каменских и звезд Нацотбора: 10 украинских музыкальных новинок, которые стоит услышать

На этой мартовской неделе новой музыкой радовали как любимые артисты, так и новые украинские исполнители. Музыканты поют о чувствах и любви, мотивируют и вдохновляют слушателей.

Show 24 собрал самые интересные музыкальные премьеры последней недели. От Насти Каменских до Мии Рамари – это новинки, которые стоит услышать.

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Мия Рамари

Певица выпустила долгожданную песню "Между серыми днями". Отрывок этого трека завирусился в тиктоке, поэтому Мия представила полную версию романтической композиции, которая дарит приподнятое настроение.

Мия Рамари – "Між Сірими Днями": слушайте онлайн

BEREZA

Финалист Черноморских Игр презентовал сингл о чувствах, когда невозможно жить без любимого человека. Песня рассказывает о безумных эмоциях и любви, она звучит словно искреннее признание в пылкости своих чувств.

BEREZA – "Ти моя потреба": смотрите видео онлайн

MOLODI и Маша Кондратенко

Финалисты нынешнего Нацотбора объединились для совместного трека о любви, что сводит с ума. Музыканты говорят, что эта песня точно отзовется в сердцах тех, кто испытывал эмоциональные качели. Они описывают моменты одержимости, когда все мысли только об одном человеке.

MOLODI и Маша Кондратенко – "Перший номер": слушайте онлайн

Настя Каменских

Певица неожиданно представила песню из личного опыта, где рассказывает о потерянной любви. Каменских призналась, что трек родился в сложный период ее жизни, когда бывает больно и трудно. Но именно это делает нас сильнее.

NK – Bloody Mary: смотрите видео онлайн

Diana Gloster

Певица выпустила песню для тех, кто хоть раз чувствовал борьбу между выгоранием и желанием двигаться вперед. Это история о настоящей силе и людей, которые ежедневно находят в себе силы жить, несмотря на страх и неопределенность, усталость и истощение.

Diana Gloster – "Мотивація": слушайте онлайн

МУАЯД

Участник лонглиста Нацотбора на Евровидение презентовал песню, которой хочет начать новый этап в своем творчестве. Этот трек символизирует решение МУАЯДА приехать в Украину, и развиваться здесь, хотя он мог оставаться в Германии. Также певец представил клип, снятый всего за один день. Часть средств с монетизации пойдут на помощь животным, которые пострадали из-за войны.

МУАЯД – "Нове життя": смотрите видео онлайн

Кристина Присяжнюк и Евгений Хмара

Певица и пианист-виртуоз презентовали песню, в основу которой легло стихотворение Лины Костенко. К сотрудничеству также присоединился струнный секстет Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В видео музыканты показали историю любви.

Кристина Присяжнюк и Евгений Хмара – "Так мовчиш": смотрите видео онлайн

"Мертвый петух" и Юрий Издрик

Культовая группа и нынешний лауреат Шевченковской премии объединились для совместного трека. Коллектив положил на музыку стихотворение Юрия Издрика – Genius loci и агитировал впервые его спеть.

"Мертвый Петух", Юрий Издрик – "Страх": смотрите видео онлайн

ROXOLANA

Певица представила песню, которая могла бы "заземлить" и расслабить слушателя. Это композиция о том, что люди могут найти внутреннее спокойствие и уют, когда будут вместе с близкими людьми. Также это первая коллаборация артистки с мультиинструментальным дуэтом Wavewalkrs.

ROXOLANA – "Пташка": смотрите видео онлайн

SOWA и ХАС

Артисты предоставили новое звучание легендарной повстанческой песни. Эта композиция является символом несокрушимости украинского народа. SOWA и ХАС соединили аутентичность с урбанистическими ритмами.

SOWA и ХАС – "Гей, степами!": смотрите видео онлайн