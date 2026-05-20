Чарльза III по ошибке "похоронила" британская радиостанция

Британская радиостанция Radio Caroline ошибочно сообщила о смерти короля. Менеджер радиостанции уже прокомментировал и объяснил, почему произошел такой инцидент.

Radio Caroline, вещающая на юге Англии и в Мидлендсе, утром 19 мая сообщила о смерти Чарльза III. Об этом пишет Independent.

К слову Воссоздали свадебный торт: Меган Маркл показала, как отпраздновала с принцем Гарри годовщину брака

После этого объявления на радиостанции включили неофициальный гимн "Боже, храни короля". Как рассказали слушатели, после этого трансляция внезапно прекратилась. Впоследствии ведущие объявили о технической паузе, и эфир исчез примерно на 15 минут.

Менеджер радиостанции Radio Caroline Питер Мур сделал официальное заявление на странице в фейсбуке. Он попросил прощения перед королем и слушателями. Как оказалось, произошла ошибка.

Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем, 19 мая, случайно активировалась процедура Death of a Monarch, которую все британские радиостанции держат наготове на случай смерти монарха, хотя и надеются никогда ее не использовать. Из-за этого в эфире ошибочно объявили о смерти Его Величества,

– сообщил Питер Мур.

Как отметили в команде, Radio Caroline после ошибки прекратило вещание, а впоследствии вернулось в эфир и попросило прощения.

Где сейчас Чарльз III?

Король и королева как раз находятся с первым за этот год визитом в Северную Ирландию. Во вторник, 19 мая, Чарльз III и Камилла прибыли в Белфаст. Город будет принимать крупнейший фестиваль ирландской музыки и танца.

Уже сегодня, 20 мая, во второй день визита, король и королева побывали на различных мероприятиях. Камилла встретилась с представителями местного бизнеса в Гиллсборо, тогда как король в среду отправился в приморский город Ньюкасл.