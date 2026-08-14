Когда и где смотреть финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026

Представителя Украины на Детском Евровидении-2026 выберут в воскресенье, 13 сентября, в 18:00.

Об этом сообщили на сайте "Общественное Культура". Финал пройдет в формате большого концерта.

Посмотреть его можно будет на телеканале и сайте "Общественное Культура", на платформе junior.eurovision.ua и на ютуб-канале "Евровидение Украина".

Когда состоится финал Национального отбора на Евровидение / Фото из инстаграма

За постановку финала будут отвечать режиссеры Леся Подолянко и Илья Осядлый. Они будут работать над тем, чтобы у каждого участника был свой образ и стиль выступления, а номера не были похожими друг на друга.

Режиссеры-постановщики Национального отбора на Детское Евровидение-2026 / Фото из инстаграма

Над танцевальной составляющей выступлений юных артистов будет работать хореограф Даниил Демяхин.

Даниил Демяхин стал хореографом Национального отбора на Детское Евровидение-2026 / Фото из инстаграма

Кто будет соревноваться в финале Национального отбора на Детское Евровидение-2026

В этом году в лонг-лист Национального отбора вошли 15 юных исполнителей. Всего организаторы получили рекордные 642 заявки.

В отборе принимают участие:

группа Vyhor;

Мария Близнюк;

Екатерина Ватан;

София и Вероника Возняк;

Владислав Данилевский;

Роман Дорошенко;

София Дупелич;

Дмитрий Карабет;

Эрика Колесниченко;

София Назаренко;

Анастасия Пошедина;

Марко Сердинский;

Злата Солоненко;

Оливия Ткачик;

Карина Штефанеса.

Как и в прошлом году, победителя Национального отбора определят зрители и три члена жюри. Именно они выберут представителя Украины на Детском Евровидении-2026.

Ранее мы рассказывали, когда и где состоится Детское Евровидение-2026.