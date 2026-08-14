Когда и где смотреть финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026
Представителя Украины на Детском Евровидении-2026 выберут в воскресенье, 13 сентября, в 18:00.
Об этом сообщили на сайте "Общественное Культура". Финал пройдет в формате большого концерта.
Посмотреть его можно будет на телеканале и сайте "Общественное Культура", на платформе junior.eurovision.ua и на ютуб-канале "Евровидение Украина".
За постановку финала будут отвечать режиссеры Леся Подолянко и Илья Осядлый. Они будут работать над тем, чтобы у каждого участника был свой образ и стиль выступления, а номера не были похожими друг на друга.
Над танцевальной составляющей выступлений юных артистов будет работать хореограф Даниил Демяхин.
Кто будет соревноваться в финале Национального отбора на Детское Евровидение-2026
В этом году в лонг-лист Национального отбора вошли 15 юных исполнителей. Всего организаторы получили рекордные 642 заявки.
В отборе принимают участие:
- группа Vyhor;
- Мария Близнюк;
- Екатерина Ватан;
- София и Вероника Возняк;
- Владислав Данилевский;
- Роман Дорошенко;
- София Дупелич;
- Дмитрий Карабет;
- Эрика Колесниченко;
- София Назаренко;
- Анастасия Пошедина;
- Марко Сердинский;
- Злата Солоненко;
- Оливия Ткачик;
- Карина Штефанеса.
Как и в прошлом году, победителя Национального отбора определят зрители и три члена жюри. Именно они выберут представителя Украины на Детском Евровидении-2026.
Ранее мы рассказывали, когда и где состоится Детское Евровидение-2026.