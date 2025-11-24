Я хочу победы, – Jerry Heil сделала громкое заявление о своем возвращении на Нацотбор
- Jerry Heil возвращается на Нацотбор Евровидения-2026 с целью одержать победу для украинской музыки на международном уровне.
- Участниками Нацотбора также станут KHAYAT, LAUD, MOLODI и Екатерина Павленко (Monokate), которые ранее уже участвовали в конкурсе.
Организаторы Нацотбора на Евровидение-2026 объявили длинный список участников. В лонглист попала певица, уже представлявшая Украину на конкурсе –это Jerry Heil.
В 2024 году Jerry Heil уже выступала на Евровидении от Украины. Правда, тогда она была в дуэте с alyona alyona. Теперь же артистка подается сольно. На своей странице в инстаграме Jerry Heil прокомментировала решение вернуться, передает 24 Канал.
Певица призналась, что соскучилась по празднику музыки и семьей, которая образовалась вокруг Евровидения. Однако ее цель – не "закрыть гештальт", а нечто гораздо большее.
Так, я хочу одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я хочу победы для нашей музыки – в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом!
– написала Jerry Heil.
Артистка поделилась, что долгое время ее мечтой были международные коллаборации и фаны из разных уголков Европы, что будут съезжаться на ее концерты в Украину, знакомиться с культурой и изучать украинский язык.
Она вместе с командой смогла превратить мечту в четкий план и достичь цели. Но артистка отметила, что как тогда, так и сейчас, она нуждается в поддержке слушателей.
"Так, я хочу победы для украинской музыки – и буду работать неустанно, пока это действительно не произойдет", – написала Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil
Напомним, список участников Национального отбора на Евровидение-2026 объявили во время прямой трансляции на ютуб-канале "Евровидение Украина". Каждый из тех, кто попал в лонглист, коротко рассказал о себе и особенность своей песни.
Кто, кроме Jerry Heil, вернулся на Нацотбор?
- KHAYAT будет пробовать свои силы на Национальном отборе уже в четвертый раз. В этом году он получил наивысший балл от жюри, однако не смог произвести такое же впечатление на зрителей. Артист подчеркнул, что количество попыток ни о чем не говорит, кроме как о желании быть услышанным.
- LAUD – финалист "Голосу країни" был на Нацотборе в 2018, 2019 и 2022 годах. На этот раз он снова готов выйти на сцену.
- MOLODI стали не просто финалистами Нацотбора-2025, но заняли второе место в финале. Иван и Кирилл хотят во второй раз продемонстрировать свои умения.
- Екатерина Павленко уже представляла Украину на Евровидении в составе группы Go_A. На этот раз она попробует силы как сольная артистка Monokate.