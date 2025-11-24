Укр Рус
Show24 Украинские звезды Я хочу победы, – Jerry Heil сделала громкое заявление о своем возвращении на Нацотбор
24 ноября, 18:33
3

Я хочу победы, – Jerry Heil сделала громкое заявление о своем возвращении на Нацотбор

Мария Касий
Основні тези
  • Jerry Heil возвращается на Нацотбор Евровидения-2026 с целью одержать победу для украинской музыки на международном уровне.
  • Участниками Нацотбора также станут KHAYAT, LAUD, MOLODI и Екатерина Павленко (Monokate), которые ранее уже участвовали в конкурсе.

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2026 объявили длинный список участников. В лонглист попала певица, уже представлявшая Украину на конкурсе –это Jerry Heil.

В 2024 году Jerry Heil уже выступала на Евровидении от Украины. Правда, тогда она была в дуэте с alyona alyona. Теперь же артистка подается сольно. На своей странице в инстаграме Jerry Heil прокомментировала решение вернуться, передает 24 Канал.

Интересно Евровидение 2026: рассекретили имена 15 артистов, которые примут участие в Нацотборе

Певица призналась, что соскучилась по празднику музыки и семьей, которая образовалась вокруг Евровидения. Однако ее цель – не "закрыть гештальт", а нечто гораздо большее.

Так, я хочу одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я хочу победы для нашей музыки – в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом!
– написала Jerry Heil.

Артистка поделилась, что долгое время ее мечтой были международные коллаборации и фаны из разных уголков Европы, что будут съезжаться на ее концерты в Украину, знакомиться с культурой и изучать украинский язык.

Она вместе с командой смогла превратить мечту в четкий план и достичь цели. Но артистка отметила, что как тогда, так и сейчас, она нуждается в поддержке слушателей.

"Так, я хочу победы для украинской музыки – и буду работать неустанно, пока это действительно не произойдет", – написала Jerry Heil.


Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil

Напомним, список участников Национального отбора на Евровидение-2026 объявили во время прямой трансляции на ютуб-канале "Евровидение Украина". Каждый из тех, кто попал в лонглист, коротко рассказал о себе и особенность своей песни.

Кто, кроме Jerry Heil, вернулся на Нацотбор?

  • KHAYAT будет пробовать свои силы на Национальном отборе уже в четвертый раз. В этом году он получил наивысший балл от жюри, однако не смог произвести такое же впечатление на зрителей. Артист подчеркнул, что количество попыток ни о чем не говорит, кроме как о желании быть услышанным.
  • LAUD – финалист "Голосу країни" был на Нацотборе в 2018, 2019 и 2022 годах. На этот раз он снова готов выйти на сцену.
  • MOLODI стали не просто финалистами Нацотбора-2025, но заняли второе место в финале. Иван и Кирилл хотят во второй раз продемонстрировать свои умения.
  • Екатерина Павленко уже представляла Украину на Евровидении в составе группы Go_A. На этот раз она попробует силы как сольная артистка Monokate.