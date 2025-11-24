Я прагну перемоги, – Jerry Heil зробила гучну заяву про своє повернення на Нацвідбір
- Jerry Heil повертається на Нацвідбір Євробачення-2026 з метою здобути перемогу для української музики на міжнародному рівні.
- Учасниками Нацвідбору також стануть KHAYAT, LAUD, MOLODI та Катерина Павленко (Monokate), які раніше вже брали участь у конкурсі.
Організатори Нацвідбору на Євробачення-2026 оголосили довгий список учасників. У лонглист потрапила співачка, що вже представляла Україну на конкурсі – це Jerry Heil.
У 2024 році Jerry Heil вже виступала на Євробаченні від України. Щоправда, тоді вона була у дуеті з alyona alyona. Тепер же артистка подається сольно. На своїй сторінці в інстаграмі Jerry Heil прокоментувала рішення повернутися, передає 24 Канал.
Цікаво Євробачення 2026: розсекретили імена 15 артистів, які візьмуть участь в Нацвідборі
Співачка зізналась, що засумувала за святом музики та сім'єю, яка утворилась навколо Євробачення. Однак її мета – не "закрити гештальт", а щось значно більше.
Так, я прагну здобути перемогу для України на Євробаченні. Проте я прагну перемоги для нашої музики – у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це!
– написала Jerry Heil.
Артистка поділилась, що тривалий час її мрією були міжнародні колаборації та фани з різних куточків Європи, що з'їжджатимуться на її концерти в Україну, знайомитимуться з культурою та вивчатимуть українську мову.
Вона разом з командою змогла перетворити мрію на чіткий план та досягнути мети. Але артистка наголосила, що як тоді, так і зараз, вона потребує підтримки слухачів.
"Так, я прагну перемоги для української музики – і працюватиму невпинно, поки це справді не станеться", – написала Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil
Нагадаємо, список учасників Національного відбору на Євробачення-2026 оголосили під час прямої трансляції на ютуб-каналі "Євробачення Україна". Кожен з тих, хто потрапив до лонглиста, коротко розповів про себе та особливість своєї пісні.
Хто, окрім Jerry Heil, повернувся на Нацвідбір?
KHAYAT пробуватиме свої сили на Національному відборі вже учетверте. У цьому році він отримав найвищий бал від журі, однак не зміг справити таке саме враження на глядачів. Артист підкреслив, що кількість спроб ні про що не говорить, окрім як про бажання бути почутим.
LAUD – фіналіст "Голосу країни" був на Нацвідборі у 2018, 2019 та 2022 роках. Цього разу він знову готовий вийти на сцену.
MOLODI стали не просто фіналістами Нацвідбору-2025, але посіли друге місце у фіналі. Іван та Кирило хочуть вдруге продемонструвати свої вміння.
Катерина Павленко вже представляла Україну на Євробаченні у складі гурту Go_A. Цього разу вона спробує сили як сольна артистка Monokate.