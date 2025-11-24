Я прагну перемоги, – Jerry Heil зробила гучну заяву про своє повернення на Нацвідбір

Організатори Нацвідбору на Євробачення-2026 оголосили довгий список учасників. У лонглист потрапила співачка, що вже представляла Україну на конкурсі – це Jerry Heil.

У 2024 році Jerry Heil вже виступала на Євробаченні від України. Щоправда, тоді вона була у дуеті з alyona alyona. Тепер же артистка подається сольно. На своїй сторінці в інстаграмі Jerry Heil прокоментувала рішення повернутися, передає 24 Канал.

Співачка зізналась, що засумувала за святом музики та сім'єю, яка утворилась навколо Євробачення. Однак її мета – не "закрити гештальт", а щось значно більше.

Так, я прагну здобути перемогу для України на Євробаченні. Проте я прагну перемоги для нашої музики – у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це!

– написала Jerry Heil.

Артистка поділилась, що тривалий час її мрією були міжнародні колаборації та фани з різних куточків Європи, що з'їжджатимуться на її концерти в Україну, знайомитимуться з культурою та вивчатимуть українську мову.

Вона разом з командою змогла перетворити мрію на чіткий план та досягнути мети. Але артистка наголосила, що як тоді, так і зараз, вона потребує підтримки слухачів.

"Так, я прагну перемоги для української музики – і працюватиму невпинно, поки це справді не станеться", – написала Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil

Нагадаємо, список учасників Національного відбору на Євробачення-2026 оголосили під час прямої трансляції на ютуб-каналі "Євробачення Україна". Кожен з тих, хто потрапив до лонглиста, коротко розповів про себе та особливість своєї пісні.

