Пробовали вытянуть счастливый билет: какие артисты несколько раз подавались на Евровидение

Евровидение – это традиционный певческий европейский конкурс, который каждый год определяет своего победителя. Для артистов это прекрасная возможность заявить о себе и своем таланте.

Впервые Украина приняла участие в Евровидении в 2003 году. Тогда нашим представителем стал Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Артист занял 14 место. Однако каждый следующий год немало других исполнителей хотели поехать на конкурс, а некоторые из них использовал несколько попыток, чтобы получить желанный билет, пишет Show24.

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Какие артисты несколько раз подавались на Евровидение

Певица Ани Лорак, которая сегодня выбрала сторону России, трижды боролась за 1 место в Нацотборах: в 2004, 2005 и 2008-м. Правда, в последний год она таки получила билет на Евровидение, с которого привезла 2 место для Украины.

Экс-группа "НеАнгелы" – 2007, 2013, 2016. Однако такое количество попыток не принесло им желаемого результата.

Ирина Розенфельд – 2006, 2010, группа "Заклепки" – 2009 и 2010 годы, Макс Барских – 2010, 2012, Наталья Валевская – 2010, 2013, Виталий Козловский – 2010, 2017.

Виталий Козловский – Нацотбор-2010: смотрите видео онлайн

Анастасия Приходько – 2009, 2011, 2016, Джамала – 2011 и 2016 – последняя попытка была успешной, ведь артистка одержала победу на Евровидении.

Джамала – "1944" (Евровидение-2016): смотрите видео онлайн

Владислав Левицкий – 2010, 2011, Злата Огневич – 2011 и 2013 – тогда артистка завоевала право представлять Украину на Евровидении, где заняла 3 место.

Zlata Ognevich – Gravity (Евровидение-2013): смотрите видео онлайн

El Кравчук – 2010, 2011, Эдуард Романюта – 2011, 2012, 2013, Marietta – 2012, 2013, 2014, Мария Яремчук – 2013, 2014 – артистка оказалась в списке тех, кто боролся за призовое место на песенном конкурсе. После финала Мария привезла Украине 6 место.

Mariya Yaremchuk – Tick-Tock (Евровидение-2014): смотрите видео онлайн

Дуэт "Анна-Мария" – 2014, 2019, Виктория Петрик – 2015, 2016, TAYANNA – 2009 (в составе группы "Горячий шоколад"), 2017, 2018, MELOVIN – 2017, 2018 – тогда артист получил право поехать на конкурс, однако занял лишь 17 место. В 2024 снова подал заявку на Нацотбор, однако повторного билета на шоу так и не получил.

MELOVIN – Under The Ladder (Евровидение-2018): смотрите видео онлайн

Иллария – 2014, 2017, 2018, Мила Нитич – 2011, 2017, группа "Pur:Pur" – 2016, 2018, "Yurcash" – 2005, 2018, группа "Kadnay" – 2017, 2018, "Bahroma" – 2011, 2019, "Brunettes Shoot Blondes" – 2016, 2019, Maruv – 2016 (как участница "The Pringlez"), 2019, "LETAY" – 2017, 2019, Laud – 2017, 2019, 2022, группа "KAZKA" – 2018, 2019.

KAZKA – Apart (Нацотбор-2019)

Вера Кекелия – 2011 (как участница группы "А.R.М.И.А"), 2019, Khayat – 2019, 2020, 2025, Дэвид Аксельрод – 2006 (как Владимир Ткаченко), 2020, Jerry Heil – 2020, 2023, 2024 – в третий раз она победила вместе с Alyona Alyona и забрала на Евровидении 3 место.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Евровидение-2024): смотрите видео онлайн

"TVORCHI" – 2020, 2023 – дуэт не просто поехал на Евровидение и привез Украине 6 место, но и получил себе широкую известность.

TVORCHI – Heart Of Steel (Евровидение-2023): смотрите видео онлайн

КRUTЬ – 2020, 2023, "Cloudless" – 2020, 2022, FIЇNKA – 2023, 2025, Ingret – 2018, 2024, Ziferblat – 2024, 2025.

Интересно, что в этом году для певицы FIЇNKA и группы Ziferblat все может измениться. Возможно, среди них есть следующий представитель Украины на Евровидении-2025, которое будет проходить в Швейцарии, город Базель.