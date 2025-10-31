Давление Поляковой и четвертая попытка KHAYAT: какие звезды подали заявки на Нацотбор-2026

Прием заявок на Нацотбор на Евровидение-2026 официально завершился 28 октября. Стало известно, что в Суспильне поступило 451 заявок от 392 артистов, среди которых и сольные исполнители, и группы. Интересно, что 30 артистов, которые уже были в лонглистах, снова пробуют свои силы.

Немало украинских звезд не стали скрывать, что подали свои заявки на Национальный отбор. 24 Канал расскажет, кто из исполнителей выразил желание участвовать в Нацотборе на Евровидение-2026.

Интересно Полякова хочет изменить правила, а KAZKA ищет песню: самое интересное вокруг Нацотбора-2026

Оля Полякова

Певица громко заявила о том, что подает свою заявку на Национальный отбор. Правда, по правилам конкурса, она не сможет принять участия, ведь выступала в России после 2014 года. Поэтому Оля Полякова направила в Суспильне письмо, в котором призвала изменить правила, потому что они якобы "должны развиваться вместе со страной".

Суспильне ответило артистке и отказалось что-то менять, тем более, что Нацотбор-2026 уже продолжается. В ответ Полякова пригрозила судом и подала жалобу в Европейский вещательный союз.

KHAYAT

Артист уже в четвертый раз участвует в Нацотборе. В прошлом году он получил наивысший балл от судей. KHAYAT поделился, что отправил сразу два варианта песен.

SLAVIA

Бывшая жена Дзидзьо поделилась милым фото со студии, где записывала песню вместе с маленьким сыном. Артистка призналась, что подала заявку на Нацотбор в последний день.

СолоХа

Артистка снова пробует свои силы в Нацотборе. Она не пропустила возможности подколоть Олю Полякову, написав, что для нее не нужно менять правила.

Песня будет в моем фирменном стиле – веселая и яркая, как настоящая СолоХа! Думаю что для моего прохода в longlist хватит просто ее послушать,

– говорит певица.

MOLODI

Музыканты Иван и Кирилл в прошлом году заняли второе место на Нацотборе, но не обещали вернуться. Но их песня My Sea стала очень популярной и получила любовь слушателей. В этом году группа снова попробует свои силы в конкурсе.

Геля Зозуля

Известная певица объявила, что не планировала подавать заявку на Нацотбор. Но все-таки решилась сделать этот важный шаг.

РуханкоМен

Автор танцевальных треков для детей и молодежи РуханкоМен также подал заявку на Нацотбор. Он вспомнил, как в прошлом году его засыпали комплиментами после кавера на Nemo. На этот раз фаны услышат оригинальный трек артиста.

LAUD

Нацотбор для артиста – не новинка. Он участвовал в конкурсе в 2018 и 2019 годах, а в 2022 году был дисквалифицирован. В этом году LAUD снова попробует свои силы на конкурсе.

Среди других украинских исполнителей, которые тоже подали свои заявки на Нацотбор-2026: Дима ОТАКОТ, MON FIA, BARTKY, Кристина Старикова, Valeriya Force, Vakyolia, Юлия Лущинская, SOWA и другие.