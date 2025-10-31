Тиск Полякової й четверта спроба KHAYAT: які зірки подали заявки на Нацвідбір-2026

Приймання заявок на Нацвідбір до Євробачення-2026 офіційно завершилось 28 жовтня. Стало відомо, що до Суспільного надійшло 451 заявок від 392 артистів, серед яких і сольні виконавці, і гурти. Цікаво, що 30 артистів, які вже були в лонглистах, знову пробують свої сили.

Чимало українських зірок не стали приховувати, що подали свої заявки на Національний відбір. 24 Канал розповість, хто з виконавців висловив бажання брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2026.

Цікаво Полякова хоче змінити правила, а KAZKA шукає пісню: найцікавіше навколо Нацвідбору-2026

Оля Полякова

Співачка гучно заявила про те, що подає свою заявку на Національний відбір. Щоправда, за правилами конкурсу, вона не зможе взяти участі, адже виступала в Росії після 2014 року. Через це Оля Полякова направила до Суспільного листа, в якому закликала змінити правила, бо вони нібито "мають розвиватися разом із країною".

Суспільне відповіло артистці й відмовилось щось змінювати, тим паче, що Нацвідбір-2026 уже триває. У відповідь Полякова пригрозила судом і подала скаргу в Європейську мовну спілку.

KHAYAT

Артист уже вчетверте бере участь у Нацвідборі. Минулого року він отримав найвищий бал від суддів. KHAYAT поділився, що відправив одразу два варіанти пісень.

SLAVIA

Колишня дружина Дзідзьо поділилась милим фото зі студії, де записувала пісню разом з маленьким сином. Артистка зізналась, що подала заявку на Нацвідбір в останній день.

СолоХа

Артистка знову пробує свої сили у Нацвідборі. Вона не пропустила можливості підколоти Олю Полякову, написавши, що для неї непотрібно змінювати правила.

Пісня буде у моєму фірмовому стилі – весела та яскрава, як справжня СолоХа! Думаю що для мого проходу у longlist вистачить просто її послухати,

– каже співачка.

MOLODI

Музиканти Іван та Кирило минулого року посіли друге місце на Нацвідборі, але не обіцяли повернутися. Та їхня пісня My Sea стала дуже популярною і здобула любов слухачів. Цьогоріч гурт знову спробує свої сили в конкурсі.

Геля Зозуля

Відома співачка оголосила, що не планувала подавати заявку на Нацвідбір. Але все-таки наважилась зробити цей важливий крок.

РуханкоМен

Автор танцювальних треків для дітей та молоді РуханкоМен також подав заявку на Нацвідбір. Він згадав, як минулого року його засипали компліментами після каверу на Nemo. Цього разу фани почують оригінальний трек артиста.

LAUD

Нацвідбір для артиста – не новинка. Він брав участь у конкурсі у 2018 та 2019 роках, а у 2022 році був дискваліфікований. Цього року LAUD знову спробує свої сили на конкурсі.

Серед інших українських виконавців, які теж подали свої заявки на Нацвідбір-2026: Діма ОТАКОТ, MON FIA, BARTKY, Христина Старикова, Valeriya Force, Vakyolia, Юлія Лущинська, SOWA та інші.