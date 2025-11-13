Концерт Дорофеевой за донаты: что известно об инициативе и как к ней присоединиться
- Фонд Сергея Притулы, Надя Дорофеева и Украинская Студенческая Лига запустили "Студенческую лигу",
- Университет, который соберет больше всего донатов, получит бесплатный концерт от Нади Дорофеевой.
Благотворительный фонд Сергея Притулы, 412-я отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS и Всемирный Конгресс Украинцев объявили Единосбор на 1 миллиард гривен на антишахедные дроны.
В рамках Единосбора они вместе с певицей Надей Дорофеевой и Украинской Студенческой Лигой запустили "Студенческую лигу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.
Каждое высшее учебное заведение может присоединиться к Единосбору: открыть вспомогательную банку и собирать средства на антишахедные дроны. Студенты этих университетов также могут открывать собственные дружеские банки.
Заметим! Если учебное заведение не входит в студенческую лигу, но хочет присоединиться к сбору, то нужно написать на почту – vk@usl.org.ua.
Университет, которому удастся собрать больше всего донатов, получит приз – Надя Дорофеева сыграет бесплатный концерт в вузе.
Однако это еще не все приятные бонусы для студентов. До 1 декабря снимайте видео в тикток под новую песню Дорофеевой "Япония" и ставьте хэштеги #Япония и #Студентскаягонка. Среди всех роликов певица выберет 5 лучших и сделает репост в своих социальных сетях.
В университет, где учатся авторы лучшего видео, приедут Сергей Притула и стендап-комик Антон Тимошенко, чтобы провести офлайн подкаст "Гуртом и Вщент".
Важно! Присоединиться к Единосбору можно по ссылке.
Какие университеты уже присоединились к сбору?
- Государственный налоговый университет.
- Сумской государственный университет.
- Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (студенческий совет студгородка).
- Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.
- Сумской национальный аграрный университет.
- Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
- Днепровский гуманитарный университет.
- Национальный университет "Черниговская Политехника".
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.
- Национальный университет пищевых технологий.
- Луганский национальный университет.
- Днепровский государственный аграрно-экономический университет.
- Национальный фармацевтический университет.
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.
- Днепровский государственный медицинский университет.
- Бердянский государственный педагогический университет.
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
- Европейский Университет.
Надя Дорофеева уже выпустила песню "Япония"
Заметим, что песня "Япония" вышла сегодня. Клип можно посмотреть на ютуб-канале Нади Дорофеевой.
"Я – твоя Япония, ты – моя Антарктика. Это как о двух далеких, но одновременно таких близких людей. Потому что настоящая близость не измеряется километрами – и даже на разных полюсах эти два мира могут звучать в такт", – говорится в описании к клипу.
В клипе спрятано 5 киноляпов. Их нужно найти до 1 декабря и перечислить в комментариях. Среди всех правильных ответов команда рандомно выберет победителя и подарит билеты на следующий большой сольный концерт Дорофеевой.