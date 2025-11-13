Концерт Дорофеевой за донаты: что известно об инициативе и как к ней присоединиться

Благотворительный фонд Сергея Притулы, 412-я отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS и Всемирный Конгресс Украинцев объявили Единосбор на 1 миллиард гривен на антишахедные дроны.

В рамках Единосбора они вместе с певицей Надей Дорофеевой и Украинской Студенческой Лигой запустили "Студенческую лигу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.

Каждое высшее учебное заведение может присоединиться к Единосбору: открыть вспомогательную банку и собирать средства на антишахедные дроны. Студенты этих университетов также могут открывать собственные дружеские банки.

Заметим! Если учебное заведение не входит в студенческую лигу, но хочет присоединиться к сбору, то нужно написать на почту – vk@usl.org.ua.

Университет, которому удастся собрать больше всего донатов, получит приз – Надя Дорофеева сыграет бесплатный концерт в вузе.

Однако это еще не все приятные бонусы для студентов. До 1 декабря снимайте видео в тикток под новую песню Дорофеевой "Япония" и ставьте хэштеги #Япония и #Студентскаягонка. Среди всех роликов певица выберет 5 лучших и сделает репост в своих социальных сетях.

В университет, где учатся авторы лучшего видео, приедут Сергей Притула и стендап-комик Антон Тимошенко, чтобы провести офлайн подкаст "Гуртом и Вщент".

Важно! Присоединиться к Единосбору можно по ссылке.

Какие университеты уже присоединились к сбору?

Государственный налоговый университет.

Сумской государственный университет.

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (студенческий совет студгородка).

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.

Сумской национальный аграрный университет.

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

Днепровский гуманитарный университет.

Национальный университет "Черниговская Политехника".

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Национальный университет пищевых технологий.

Луганский национальный университет.

Днепровский государственный аграрно-экономический университет.

Национальный фармацевтический университет.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.

Днепровский государственный медицинский университет.

Бердянский государственный педагогический университет.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Европейский Университет.

Надя Дорофеева уже выпустила песню "Япония"