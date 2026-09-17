"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния в голосовую связку

Надя Дорофеева рассказала о том, как она себя чувствует после кровоизлияния в голосовую связку.

Певица уже вернулась к пению, однако в будущем ей, вероятно, может понадобиться плановая операция. Подробностями о своем состоянии она поделилась в инстаграме.

Артистка призналась, что после вынужденного молчания ей было страшно снова начинать разогревать голос. В то же время сейчас она уже может петь и готовится к дальнейшим выступлениям.

Первые разминки было немного страшно начинать. Сейчас петь можно. Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все-таки произойдет чудо и до этого не дойдет,

– отметила Дорофеева.

Надя Дорофеева о самочувствии / Скриншот из Instagram-сторис

В частности, ближайшее выступление певицы в Харькове запланировано на 18 сентября 2026 года в Radmir Club.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили у певицы кровоизлияние в голосовую связку и запретили ей разговаривать. Из-за этого Дорофеева более недели полностью молчала, чтобы дать голосу возможность восстановиться. Когда артистка впервые заговорила после вынужденного молчания, она не сразу узнала собственный голос.

Первое ощущение – испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. В нем нет ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и как будто не мой,

– рассказывала тогда певица и продолжала лечение.

Надя Дорофеева / Фото с ее страницы в инстаграме

Проблемы с голосовыми связками возникали и у других украинских артистов. Ранее фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который сейчас служит в ВСУ, перенес операцию на голосовых связках.