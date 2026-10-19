Певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о перенесенной операции по удалению доброкачественной опухоли в груди. Звезда призвала поклонниц не пренебрегать своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования.

Октябрь во всем мире признан месяцем осведомленности о раке молочной железы, и артистка решила привлечь внимание к этой чрезвычайно важной теме. На своей странице в инстаграме она поделилась личной историей борьбы с болезнью.

Ранее врачи диагностировали у певицы фиброаденому. Это самая распространенная доброкачественная опухоль груди, которая чаще всего встречается у молодых женщин.

К счастью, медики вовремя обнаружили проблему и успешно провели операцию по удалению новообразования. Певица опубликовала фотографию, чтобы напомнить девушкам о важности профилактических осмотров.

Это фото – напоминание вам от меня о том, что октябрь – месяц осведомленности о раке молочной железы. И повод наконец записаться на обследование, если давно откладывали. Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее,

– написала Надя.

Звезда добавила, что уже несколько лет посещает проверенную клинику, и искренне посоветовала каждой найти своего врача, которому можно полностью доверять.

Надя Дорофеева призналась, что перенесла операцию из-за опухоли в груди / Скриншот из Instagram-сторис

К сожалению, с серьезными проблемами со здоровьем сталкиваются и другие представители украинского шоу-бизнеса. На днях стало известно, что режиссеру Алексею Комаровскому требуется операция из-за диагностированного рака кожи.