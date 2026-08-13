Надя Дорофеева стала судьей нового сезона популярного шоу

Надя Дорофеева стала четвертым судьей нового сезона шоу "Танцуют все".

Об этом стало известно из страницы артистки в инстаграме. Именно ее имя создатели проекта оставили напоследок, завершив таким образом состав жюри. В него также вошли известные хореографы и постановщики.

Для Дорофеевой танцы всегда были важной частью творчества. К тому же певица имеет собственный опыт участия в танцевальных шоу. В 2017 году она стала серебряной призеркой "Танцев со звездами", поэтому хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются участники таких проектов. Теперь артистка сама будет оценивать конкурсантов и искать среди них новые таланты, которые смогут заявить о себе в украинском шоу-бизнесе.

Для меня важно находить новых звезд, поддерживать новые имена, тех, кто будет создавать новую украинскую культуру. Поэтому я буду искать самобытных, ярких, по-настоящему талантливых людей – тех, с кем, возможно, совсем скоро выйдем на одну сцену,

– отметила Надя Дорофеева.

Ранее команда шоу "Танцуют все" уже раскрыла имена первых трех судей. Ими стали самый титулованный танцор Восточной Европы Максим Оробец, известная хореограф Марина Кущова, за плечами которой сотрудничество с мировыми звездами уровня Ленни Кравица и Леди Гаги, а также украинский хореограф-постановщик, режиссер и клипмейкер Руслан Махов.

Четверка судей мне кажется очень гармоничной. С Мариной мы сделали очень много постановок – для клипов и для сцены, с Русланом мы так же много работали – как с режиссером моих клипов FEEL THE HEAT, "Смак-печаль" и "Добавьте света", а еще раньше – как с хореографом. Поэтому этих людей я очень уважаю, люблю и ценю – у нас здесь полный матч. А еще я открыла для себя Макса Оробца, он – очень искренний человек, профессионал,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

Между тем еще одно популярное шоу талантов готовит новый сезон с не менее громким составом судей. В "Голосе страны" в этом году появятся Тина Кароль и Наталья Могилевская.