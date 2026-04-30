Надя Дорофеева презентовала первый англоязычный трек FEEL THE HEAT

Надя Дорофеева начала новый этап в своей карьере – она впервые выпустила песню на английском языке. Трек имеет название FEEL THE HEAT.

Официальный релиз состоялся 30 апреля, и вместе с песней сразу появился клип, который помогает глубже понять ее идею. Видеоработу DOROFEEVA опубликовала на собственном ютуб-канале.

Песня звучит энергично, современно и очень эмоционально. Но для Нади Дорофеевой это не просто новый релиз. В комментарии ТСН она объяснила, что сейчас думает не только о себе как артистке, но и о том, как через музыку показать Украину миру. Ей важно, чтобы нашу страну видели не только через войну, фольклор или спорт, а как стильную и современную часть мировой поп-культуры.

FEEL THE HEAT – это песня, в которой есть все, что меня драйвит и вдохновляет: эмоции, страсть, сексуальность. Но в то же время для меня было важно, чтобы в ней чувствовалась сила, талант, культура и красота нашей нации,

– отметила исполнительница.

Интересный момент есть в дропе трека – там можно услышать мотив гопака. Идея появилась спонтанно: Надя просто вспомнила эту мелодию и напела ее, а ее соавтор Миша Кацурин помог оформить это в звучание песни.

В тот момент мы поняли, что нашли именно то, что искали: способ переосмыслить украинский культурный код на языке современной поп-музыки. После этого мы включили видео легендарного ансамбля Вирского: сила, энергия и эмоции – все, что делает гопак таким уникальным, живет в каждом их движении. И именно это можно увидеть и почувствовать в клипе, к которому мы пригласили танцовщиков ансамбля,

– добавила Дорофеева.

В самой видеоработе много символов. Там есть и традиционные вещи – рушник, ожерелье, лижнык, фрагменты того же гопака. Но рядом с этим показана и современность: например, ветеран с протезом – как символ опыта войны и силы, и женщина в "мужском" образе – как отражение того, как сегодня женщины берут на себя новые роли.

Каждый персонаж видео как обобщенный образ современной Украины. Каждый образ – отдельное состояние: уязвимость, уверенность, борьба, единство. Вместе это формирует лицо современной Украины, которая продолжает двигаться, трансформироваться и жить – несмотря на все,

– говорится в описании к клипу.

Что известно о творческом пути Нади Дорофеевой?

Надежда начала заниматься музыкой еще в детстве – с 10 лет она пела, выступала на конкурсах и впоследствии приняла участие в шоу "Караоке на майдане" и "Шанс", где заявила о себе широкой аудитории.

Впоследствии артистка стала участницей группы "М. Ч. С.", после которого решила развиваться самостоятельно. В то же время наибольшую популярность Дорофеева получила в дуэте "Время и Стекло" вместе с Позитивом. Именно тогда вышли их известные хиты – "Имя 505", "На стиле", "Навернопотомучто". В 2020 году группа распалась, выпустив последнюю песню Last Dance.

После этого певица начала сольную карьеру под именем DOROFEEVA. Первым шагом стал клип на песню gorit, а впоследствии появились и другие популярные треки – "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "Японія" и другие.