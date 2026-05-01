Мы не пара, – Настя Каменских и Потап заявили о разводе

Артисты родом из Украины, Потап и Настя Каменских, удивили заявлением. Пара сообщила о конце их романтических отношений.

Звезды сделали совместное заявление на своих страницах в инстаграме. Они отметили, что не будут давать комментарии по этому поводу.

Настя Каменских и Потап вспомнили, что ровно 20 лет назад начали свой путь как творческий дуэт. Со временем он превратился в нечто большее. Но рано или поздно все заканчивается.

"Как ты не крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет,

– говорится в заметке.

Артисты также попросили с уважением и пониманием отнестись к их решению.



Отметим, уже несколько лет в сети ходили слухи о вероятном разводе Потапа и Насти. Их очень редко видели вместе, они почти не делились совместными фото. Однако Потап отрицал сплетни и говорил, что у супругов все в порядке. Более того, в интервью Вадиму Бухкалову рэпер намекал на возможное возвращение творческого дуэта.

Что известно об истории любви пары?

В 2006 году рэпер Потап создал дуэт "Потап и Настя". Их песни становились хитами, а химия между артистами привлекала внимание публики. Они стали одним из самых успешных тандемов в украинском шоубизнесе на то время.

Со временем в прессе начали появляться слухи о романе артистов, хотя в то время Потап был женат на продюсере Ирине Горовой. Их развод в 2014 году только подогрел подозрения.

В 2017 году дуэт объявил о паузе в своей работе, а Настя Каменских начала сольную карьеру.

Через 2 года пара поженилась и публично подтвердила новость. Потап выпустил новую песню и клип, где признался Насте Каменских в любви. С тех пор они делились совместными фото, поддерживали творчество друг друга, путешествовали.

Еще до полномасштабного вторжения супруги выехали за границу. Изредка они приезжали в Украину, в начале большой войны активно освещали события. Но впоследствии им не удалось адаптироваться под реалии, поэтому пара раз за разом попадала в скандалы и фактически исчезла из украинского инфопространства.