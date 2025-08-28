Настя Каменских нарвалась на критику из-за выступления на русском в США
- Настя Каменских выступила в США с песнями на русском языке, что вызвало критику в сети.
- Певица исполняла песни "Красное вино", "Это моя ночь" и другие.
Во время полномасштабного вторжения певица Настя Каменских, как и ее муж Потап, потеряла популярность в Украине и пытается развивать свою карьеру за рубежом. Так, недавно она была в туре по США.
21 августа Каменских выступила в Чикаго, 22 – в Майами, 23 – в Нью-Йорке, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Все бы ничего, но на сцене артистка исполняла песни на русском языке.
В сети распространяют видео с выступления Насти Каменских в Майами, некоторые публиковали и на инстаграм-странице заведения, где состоялся концерт. Певица развлекала публику не только украиноязычными песнями, но и русскоязычными: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Певица также общалась с людьми на языке врага.
Настя Каменских – "Красное вино": смотрите видео онлайн
Настя Каменских – "Это моя ночь": смотрите видео онлайн
Настя Каменских – "Попа как у Ким": смотрите видео онлайн
Настя Каменских общается с публикой на русском: смотрите видео онлайн
В комментариях под одним из сообщений Каменских ее раскритиковали за выступление на русском:
- "А на русском петь снова нормально? Или того, что в США делается, никто в Украине не заметит?"
- "Поешь на русском – в Украину можешь больше не возвращаться".
- "Забыла родной язык, допрыгалась".
Что раньше Каменских говорила о русскоязычных песнях?
В интервью Алине Доротюк в 2022 году Настя Каменских заявляла, что больше не будет петь на русском языке и возмущалась, что даже во время войны в украинских чартах есть российские артисты.
Но уже в 2024 году певица изменила свое мнение: "У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду выполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и я все показываю своими действиями".