Во время полномасштабного вторжения певица Настя Каменских, как и ее муж Потап, потеряла популярность в Украине и пытается развивать свою карьеру за рубежом. Так, недавно она была в туре по США.

21 августа Каменских выступила в Чикаго, 22 – в Майами, 23 – в Нью-Йорке, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Все бы ничего, но на сцене артистка исполняла песни на русском языке.

Не пропустите На фоне слухов о тайном ребенке: Потап рассекретил, имеет ли сына от Насти Каменских

В сети распространяют видео с выступления Насти Каменских в Майами, некоторые публиковали и на инстаграм-странице заведения, где состоялся концерт. Певица развлекала публику не только украиноязычными песнями, но и русскоязычными: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Певица также общалась с людьми на языке врага.

Настя Каменских – "Красное вино": смотрите видео онлайн

Настя Каменских – "Это моя ночь": смотрите видео онлайн

Настя Каменских – "Попа как у Ким": смотрите видео онлайн

Настя Каменских общается с публикой на русском: смотрите видео онлайн

В комментариях под одним из сообщений Каменских ее раскритиковали за выступление на русском:

"А на русском петь снова нормально? Или того, что в США делается, никто в Украине не заметит?"

"Поешь на русском – в Украину можешь больше не возвращаться".

"Забыла родной язык, допрыгалась".

Что раньше Каменских говорила о русскоязычных песнях?