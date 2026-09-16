Скандальная Настя Каменских решила не молчать после громкого интервью российской журналистке и волны мемов о ее "кисте". Артистка опубликовала видео с размышлениями о честности, шоу-бизнесе и ожиданиях общества.

Новый пост в инстаграме появился после того, как украинцы высмеяли ее абсурдные заявления о русском языке и психосоматике. Очередные высказывания певицы лишь подтвердили ее позицию. Каменских заявила, что не собирается менять сказанное в интервью, даже если оно кому-то не нравится, а также продемонстрировала, что ей наплевать на общественное мнение.

По ее словам, говорить правду невыгодно, если твоя главная цель – просто нравиться аудитории. Артистка решила апеллировать к честности перед самой собой, подчеркнув, что это единственный способ оставаться человеком в 2026 году. Она отметила, что совершенно не думает о том, кого должна удовлетворить ее позиция во время интервью.

Больше всего сеть взорвали ее размышления о ненависти и идеалах общества. Настя высказала довольно странный тезис о том, что лучший герой для людей – это тот, кого уже нет в живых.

Идеальный герой для любого общества – это покойник. Он не меняется, не облажается и не доставляет неудобств. Хочешь абсолютной безусловной любви? Перестань существовать,

– резюмировала певица.



Настя Каменских выступила с новым циничным заявлением / Фото kamenskux

Более того, Каменских не стала скрывать, что на данный момент у нее нет устойчивых принципов, а ее мнение меняется в зависимости от обстоятельств и собственных предпочтений.

Я буду менять мнение, ошибаться и, наверное, еще что-то там наговорить, но есть одна вещь, которую я абсолютно точно не хочу менять. Мне очень нравится жить. Нравится. Наверное, даже сильнее, чем нравится,

– подытожила она.

Циничные и провокационные высказывания Насти Каменских и Потапа обеспечили им место в базе "Миротворец".