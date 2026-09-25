"За мной правда": Настя Скальницкая впервые отреагировала на обвинения во лжи

Громкий и неожиданный разрыв отношений блогерки и владелицы цветочного бизнеса Насти Скальницкой с мужем Богданом продолжает обрастать новыми подробностями и скандалами. Часть общества встала на сторону Насти, а часть даже прибегла к обвинениям.

Заявление Насти о разводе быстро вылилось в публичные обсуждения. Как известно, инфлюенсерка назвала бывшего "профессиональным аферистом", обвинила его в изменах и миллионных долгах. Однако в сети некоторые пользователи обвинили Скальницкую во лжи, поскольку не верят, что она не знала о деятельности мужа. В сети даже начали распространять некоторые якобы несоответствия в рассказах блогерки.

На фоне волны хейта и обвинений Настя Скальницкая сделала небольшую паузу, но уже сегодня обратилась к подписчикам с сообщением. В Stories в инстаграме она лаконично дала понять, что правда на ее стороне.

За мною правда. А те, кто лжет и выдумывает обо мне истории, хайпуйте. Пока что пауза. Есть гораздо более важные темы для обсуждения. Вы сами создаете эти посты и шум,

– написала блогерка.



Скальницкая отреагировала на хейт / Скриншот из Stories

Несмотря на упреки скептиков, Скальницкую поддержало большое количество коллег по цеху и подписчиков. Люди пишут, что Настя доверяла мужу, была влюблена и смотрела на мир через розовые очки, которые не позволили ей разглядеть всю правду. Многие обратили внимание на тяжелое эмоциональное состояние Насти и призвали не лезть к ней в душу со своими вопросами и обвинениями.



Настя Скальницкая с бывшим Богданом / Фото из инстаграма блогерши

Кстати, под эту "раздачу" попала еще одна блогерка Юлия Вреба, мужа которой сравнили с бывшим Скальницкой. Юля не стала долго молчать и дала развернутый ответ по этому поводу.