Минус 30 килограммов: Настя Ткаченко показала фигуру до и после операции по уменьшению желудка

Украинская комик-актриса Анастасия Ткаченко немало удивила поклонников кардинальными изменениями во внешности. Звезда показала, как выглядит ее тело спустя полгода после серьезного хирургического вмешательства.

Еще в марте этого года артистка решилась на радикальный шаг ради собственного здоровья и легла под нож хирурга. Ткаченко сделали бариатрическую операцию по уменьшению желудка, и с тех пор началась ее масштабная физическая трансформация, результатами которой она делится в своем инстаграмме.

Анастасия Ткаченко после операции / фото из инстаграма

С момента операции прошло уже шесть месяцев, поэтому юмористка решила наглядно продемонстрировать свои результаты. На личной странице в инстаграме Анастасия опубликовала видео, в котором сравнила свои формы до хирургического вмешательства и сейчас. Звезда призналась, что процесс преображения продолжается, однако она абсолютно уверена в своем выборе.

Небольшое напоминание самой себе: я на правильном пути,

– подписала свой видеоролик Ткаченко.

Анастасия Ткаченко до и после операции / фото из инстаграма

Напомним, что ранее комик откровенно делилась цифрами на весах. По ее словам, в самый тяжелый период ее максимальный вес достигал 130 килограммов. Уже в конце июля показатель снизился до 99,5 килограмма. Однако сама артистка подчеркивает, что не считает это окончательным достижением, ведь ее путь к желанной фигуре и здоровому телу до сих пор активно продолжается.

Кстати, Анастасия Ткаченко недавно покинула шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Причиной неожиданного решения стала массовая критика со стороны зрителей.