14 августа стало известно о смерти популярной блогерши Наты Лайм, известной своими развлекательными видео на ютуб, где на нее подписались более полутора миллионов человек. Девушке был всего 31 год.

Трагическое известие подтвердил друг инфлюенсера Евгений Белозеров и раскрыл причину ее смерти. Сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

Важно Он меня таскал за волосы как куклу, – бывшая девушка Темляка прокомментировала заявление актера

Оказалось, что Наталья умерла 29 апреля 2025 года. Однако широкой общественности об этом стало известно лишь после того, как в сети начали распространяться фото ее могилы. По словам друга блогера, близкие не планировали разглашать эту новость, ведь в последние годы Ната Лайм вела непубличный образ жизни.



Женя Белозеров объяснил, почему только сейчас стало известно о смерти Наты Лайм / Скриншот с тиктока

Белозеров также распространил видео с архивными кадрами с Натальей. Заметим, что ее настоящее имя – Наталья Любаренко.

В это трудно поверить. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным – что и притягивало к ней миллионы людей... Наташи очень будет не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал,

– написал Евгений.

Как рассказал друг блогера, она погибла, выпав с балкона. Неизвестно, был ли это несчастный случай, или сознательный шаг Наты Лайм.





Женя Белозеров раскрыл причину смерти Наты Лайм / Скриншот с тиктока

Что известно о Нате Лайм?

Первые видео на ютуб-канале Натальи появились еще в 2015 году. Она снимала различные DIY-ролики, обзоры интересных товаров с AliExpress, идеи для оформления личного дневника и другие развлекательные видео. Ее канал собрал 1,75 миллиона подписчиков.



Ютуб-канал Наты Лайм / Скриншот с ютуба