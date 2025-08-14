14 серпня стало відомо про смерть популярної блогерки Нати Лайм, відомої своїми розважальними відео на ютуб, де на неї підписалися понад півтора мільйона людей. Дівчині був лише 31 рік.

Трагічну звістку підтвердив друг інфлюенсерки Євген Білозеров і розкрив причину її смерті. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Виявилося, що Наталія померла 29 квітня 2025 року. Однак широкому загалу про це стало відомо лише після того, як у мережі почали поширюватися фото її могили. За словами друга блогерки, близькі не планували розголошувати цю новину, адже в останні роки Ната Лайм вела непублічний спосіб життя.



Женя Білозеров пояснив, чому тільки зараз стало відомо про смерть Нати Лайм / Скриншот з тіктоку

Білозеров також поширив відео з архівними кадрами з Наталією. Зауважимо, що її справжнє ім'я – Наталія Любаренко.

В це важко повірити. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною — що і притягувало до неї мільйони людей… Наташі дуже не вистачатиме. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав,

– написав Євген.

Як розповів друг блогерки, вона загинула, випавши з балкона. Невідомо, чи це був нещасний випадок, чи свідомий крок Нати Лайм.

