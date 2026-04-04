Show24 Украинские звезды Известная украинская певица впервые стала мамой и рассекретила пол ребенка
4 апреля, 16:18
София Хомишин
Основні тези
  • Украинская певица Ната Смирина и ее супруг Илья Мисюра стали родителями дочери Лии 3 апреля 2026 года.
  • Коллеги и поклонники, включая Джамалу и Юлию Санину, поздравили новоиспеченных родителей с рождением ребенка.

Украинская певица Ната Смирина и ее муж, саунд-продюсер Илья Мисюра, сообщили о пополнении в семье.

Артистка 3 апреля 2026 года родила дочь. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Девочку Ната и Илья назвали Лией.

Подробности позже. У нас все прекрасно,
– написала певица.

Коллеги, родные и поклонники поздравили новоиспеченных родителей с пополнением. Среди тех, кто оставил теплые слова в комментариях, – Джамала, Юлия Санина, Ната Жижченко из группы ONUKA и другие.

  • "Поздравления! Ура. Счастливой судьбы Лии и возможности отдыхать родителям";
  • "Ура. Поздравляем! Пусть будет самой счастливой";
  • "Друзья мои хорошие, как я счастлива за вас";
  • "Ната, поздравляем".

Звезды поздравили Нату Смирину с рождением дочери / Скриншот из инстаграма

Что известно о Нате Смириной?

  • Это украинский музыкант и вокальный тренер с более чем 15-летним опытом. Она самостоятельно пишет тексты и музыку к своим песням.
  • Артистка родом из Харькова. Еще с детства она увлекалась творчеством: сначала писала сказки, а примерно с 12 лет начала создавать стихи.
  • Ната получала образование по специальности "клинический провизор" в Национальном фармацевтическом университете в Харькове, что указано на ее странице в фейсбуке.
  • Она является участницей группы Pur:Pur, а также вместе с мужем развивает музыкальный проект Astronata.
  • Кроме музыки, Смирина имеет собственный бренд одежды, который основала в 2016 году.
  • Известно, что с мужем артистка вместе уже более семи лет. В своих соцсетях она делилась, что беременность для нее проходит легко и комфортно: по ее словам, этот период она воспринимает как приятный и радостный опыт.
  • С мая 2022 года Ната проживает в Швейцарии.