Артистка 3 квітня 2026 року народила донечку. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити На заході сонця серед побратимів: поет і військовий Павло Вишебаба освідчився вдруге

Дівчинку Ната та Ілля назвали Лією.

Подробиці пізніше. В нас все чудово,

– написала співачка.

Колеги, рідні та шанувальники привітали новоспечених батьків із поповненням. Серед тих, хто залишив теплі слова у коментарях, – Джамала, Юлія Саніна, Ната Жижченко з гурту ONUKA та інші.

"Вітання! Ура. Щасливої долі Лії і можливості відпочивати батькам";

"Ура. Вітаємо! Нехай буде найщасливішою";

"Друзі мої хороші, як я щаслива за вас";

"Ната, вітаємо".

Зірки привітали Нату Сміріну з народженням донечки / Скриншот з інстаграму

