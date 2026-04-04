Артистка 3 квітня 2026 року народила донечку. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Дівчинку Ната та Ілля назвали Лією.

Подробиці пізніше. В нас все чудово,
– написала співачка.

Колеги, рідні та шанувальники привітали новоспечених батьків із поповненням. Серед тих, хто залишив теплі слова у коментарях, – Джамала, Юлія Саніна, Ната Жижченко з гурту ONUKA та інші.

  • "Вітання! Ура. Щасливої долі Лії і можливості відпочивати батькам";
  • "Ура. Вітаємо! Нехай буде найщасливішою";
  • "Друзі мої хороші, як я щаслива за вас";
  • "Ната, вітаємо".

Зірки привітали Нату Сміріну з народженням донечки / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Нату Сміріну?

  • Це українська музикантка та вокальна тренерка з понад 15-річним досвідом. Вона самостійно пише тексти й музику до своїх пісень.
  • Артистка родом із Харкова. Ще з дитинства вона захоплювалася творчістю: спочатку писала казки, а приблизно з 12 років почала створювати вірші.
  • Ната здобувала освіту за спеціальністю "клінічний провізор" у Національному фармацевтичному університеті в Харкові, що вказано на її сторінці в фейсбуці.
  • Вона є учасницею гурту Pur:Pur, а також разом із чоловіком розвиває музичний проєкт Astronata.
  • Окрім музики, Сміріна має власний бренд одягу, який заснувала у 2016 році.
  • Відомо, що з чоловіком артистка разом уже понад сім років. У своїх соцмережах вона ділилася, що вагітність для неї проходить легко та комфортно: за її словами, цей період вона сприймає як приємний і радісний досвід.
  • З травня 2022 року Ната проживає у Швейцарії.