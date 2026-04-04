Зворушливі кадри з освідчення він опублікував у своєму інстаграмі, де пара також поділилася емоціями від цього особливого моменту.
Як виявилося, Павло та Анжеліка знайомі лише три місяці. "Буває, що відчуваєш сильно і наскрізно, що це саме твоя людина, і немає сенсу тягнути час", – пояснив Вишебаба.
Тож коли Анжеліка приїхала до коханого на схід, він зробив їй пропозицію – у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця. Вона відповіла "так".
Хтось скаже: це занадто швидко, начебто якщо довго готуєтесь – це гарантує довготривалі стосунки, та ми вважаємо, що головне – впевненість, що ви хочете йти вперед тільки разом,
– зазначила наречена.
Зауважимо, для Павла Вишебаби це буде другий шлюб. Раніше він був одружений з маріупольською журналісткою Інною Тесленко, у них є спільна донька Зореслава.
Що відомо про наречену Павла Вишебаби?
- Анжеліка є амбасадоркою українського села та власницею котячо-собачої ферми і чотирьох кіз.
- Вона веде ютуб-канал Robinson in Countryside, де показує повсякденне життя в селі: ремонт власними руками, городництво та приготування страв із власноруч вирощених продуктів.
- Раніше блогерка працювала арт-директоркою у спортивному барі. Про це вона писала на своїй сторінці в інстаграмі.
- Анжеліка познайомилася з Павлом через соцмережі. Вони багато листувалися у вільний час. Під час відпустки Павло вирішив поїхати до неї на хутір, де вони вперше зустрілися. Згодом і вона приїхала до нього у прифронтове місто, і так почалися їхні стосунки.