Это просто зависть: Наталья Денисенко объяснила, почему у нее больше нет близкой подруги

Известная украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала о разочаровании в женской дружбе. После громкого разрыва отношений с коллегой Еленой Светлицкой звезда призналась, что в ее окружении больше нет близких подруг.

В новом шоу "Okay Eva" артистка рассказала, что не любит обсуждать других и сплетничать, однако часто сталкивалась именно с таким форматом общения. Денисенко поделилась болезненным опытом, когда ее искренняя поддержка, эмоциональная отдача и помощь не только не ценились, но и вызывали совершенно другие чувства в ответ.

Я скажу так откровенно: у меня нет подруг. Вот прямо близких подруг у меня нет. Бывало у меня так, когда я оказывала очень много поддержки, помощи, способствовала развитию, но это почему-то не ценилось. Я думала, что вдохновляю человека, а оказалось, что это просто зависть,

– поделилась актриса.

Наталья Денисенко / коллаж 24 Канала

Сейчас Наталька старается философски относиться к потере людей из своего окружения. Она убеждена, что любые отношения должны приносить радость, а не превращаться в эмоциональное бремя. Поэтому, если человек отдаляется, актриса просто принимает этот жизненный урок и отпускает его, не пытаясь вернуть все как было.

В отношениях и в дружбе все должно быть легко. Когда вот такая напряженность, это типа, знаешь, как говорят, кармический партнер, кармическая дружба. Ты должна что-то отдать, освободиться, и все,

– подытожила Денисенко.

Напомним, что недавно общественность всколыхнула новость о прекращении дружбы между Натальей Денисенко и Еленой Светлицкой, которые дружили целых 18 лет. Сама Денисенко утверждает, что не виновата в этом конфликте, тогда как ее бывшая подруга намекает на другую версию развития событий.

Супруги Наталья и Юрий впервые после свадьбы появились на публике, поразив всех своим непревзойденным видом.