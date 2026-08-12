Слезы жениха, первый танец и трогательные клятвы: Денисенко показала новые кадры со свадьбы
Наталья Денисенко продолжает делиться с подписчиками снимками со своей свадьбы с Юрием Ярошенко, на которых видно, насколько особенным для пары стал этот день.
На этот раз актриса опубликовала в инстаграме видео с торжества, благодаря которому стали известны новые подробности свадьбы. В частности, в ролике можно увидеть гостей, трогательные речи молодоженов, их первый свадебный танец и другие моменты торжества.
Свадьба Денисенко и Ярошенко получилась камерной, но очень теплой – на нее пригласили родных и друзей, а среди гостей собралось немало знакомых лиц украинского шоу-бизнеса. В частности, на свадьбе Натальи и Юрия присутствовали блогерша Кэнди Суперстар, режиссер Алексей Комаровский, участница "Холостяка-14" Анастасия Половинкина, а также актриса и инфлюенсерша Виктория Маремуха.
Поделиться этим особенным днем с мамой и ее избранником также смог Андрейко – сын Натальи Денисенко от первого брака с актером Андреем Фединчиком.
Особенно трогательным моментом стали речи молодоженов друг к другу. Юрий Ярошенко обратился к жене с очень нежными словами, не скрывая восхищения ею.
Любимая. Боже, какая ты красивая. Наталья, твои зеленые глаза, твои волосы, твоя улыбка, твой огненный темперамент, твоя энергия – она просто зажигает города. Это настоящее чудо. Но самое большое чудо для меня – это то, как эта зажигательная энергия сочетается с твоей невероятной нежностью, любовью и заботой, которую я чувствую от тебя,
– сказал жених.
Не менее теплую речь подготовила и Наталья Денисенко.
Мой любимый муж. Король викингов. Господин президент планеты Венера. Супермен моего сердца. Я очень счастлива с тобой. Спасибо тебе,
– произнесла актриса.
Услышав слова жены, Ярошенко не смог сдержать слез.
Эмоциональным был также свадебный танец пары. Молодожены исполнили его под песню "Дещо інше" группы ADAM.
Помимо речей и официальной части, в праздничном ролике показали много личных моментов пары: Наталька и Юрий нежно целовались, обнимались, общались с гостями и просто наслаждались своим особенным днем.
А еще в видео можно заметить, что во время свадьбы Денисенко успела сменить сразу четыре роскошных образа, о каждом из которых ранее уже писало наше издание.