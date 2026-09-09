После свадьбы со вторым мужем: Наталья Денисенко откровенно заговорила о беременности

8 августа украинская актриса Наталья Денисенко вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко. Пара довольно быстро организовала свадьбу, поэтому в сети начали распространяться предположения, что актриса якобы беременна.

Однако, планируют ли они с мужем завести детей, Наталья и Юрий рассказали сами. В интервью Славе Демину супруги откровенно ответили на вопрос о пополнении в семье.

Юрий Ярошенко признался, что хотел бы стать отцом в их отношениях. По его словам, общий ребенок может стать естественным продолжением их истории любви.

Я считаю, что общие дети – это некое логическое продолжение отношений. Я люблю детей. И ресурсы для этого я найду,

– сказал супруг актрисы.

Добавим, что у Юрия уже есть двое детей от предыдущих отношений – сын и дочь.

Сама Наталья Денисенко также не исключает, что в будущем может еще раз стать мамой. Однако сейчас, по словам актрисы, она к этому не готова.

Когда я говорю: "нет ресурсов", это не значит на всю жизнь. Ну, сейчас, на данный момент, нет ресурсов, потому что у меня другие цели, другие задачи, которые очень важны,

– пояснила Денисенко.

Интервью Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко: смотрите видео онлайн

Напомним, что в сентябре 2017 года актриса родила сына Андрея. Отцом мальчика является актер и военный Андрей Фединчик. В 2025 году пара развелась.

Ранее Денисенко откровенно рассказывала, что мысли о второй беременности вызывали у нее страх. Актриса признавалась, что после рождения Андрюши ей было непросто. Она мало спала по ночам и переживала сложный период как эмоционально, так и физически.

В то же время тема ее прошлых отношений остается для Натальи непростой. Недавно актриса призналась, что до сих пор обижена на бывшего мужа Андрея Фединчика.