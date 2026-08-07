Раскрыла его как личность, а не как героя: Наталья Денисенко раскроет истинного "Холостяка"

Украинская актриса Наталья Денисенко вновь станет проводником в мир закулисной жизни романтического реалити-шоу. Официально подтверждено, что звезда возвращается в проект "Холостяк" в качестве ведущей эксклюзивного бэкстейджа.

Создатели шоу отмечают в своем инстаграме, что телеведущая будет вовлекать в откровенные разговоры главного героя Вячеслава Кравцова и девушек, которые будут бороться за его сердце. Она покажет зрителям все то, что обычно остается за кадром: искренние эмоции после церемоний роз, непредсказуемые моменты съемок и настоящую атмосферу на площадке.

Наталья Денисенко берет интервью / фото из инстаграма holostyakstb

Сама актриса признается, что с опытом все лучше понимает потребности и интересы аудитории.

Я очень рада снова присоединиться к проекту "Холостяк" в качестве ведущей бэкстейджа. После первого сезона мне уже лучше понятно, что больше всего интересует зрителей и о чем хочется спросить у девушек и холостяка,

– заверила актриса.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма holostyakstb

По словам Натальи, знакомство с Вячеславом Кравцовым стало для нее не менее увлекательным опытом, ведь до начала съемок они не были знакомы. Теперь она открывает его для себя не только как главного героя, но и как личность со своим характером.

Для меня не менее интересно было знакомиться со Славой. До начала съемок мы не знали друг друга, поэтому сейчас я открываю его для себя не только как главного героя проекта, но и как личность. В бэкстейдже зрители увидят моменты, которые не попадут в эфир, но помогут лучше понять его характер и атмосферу, царившую на площадке,

– интригует ведущая.

Наталья Денисенко и Вячеслав Кравцов / фото из инстаграма holostyakstb

Денисенко также добавила, что проект стал для нее очень близким благодаря команде, с которой всегда приятно встречаться снова на съемочной площадке.

Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся еще больше раскрыть для зрителей жизнь за кулисами и показать то, что обычно остается за кадром,

– подытожила звезда.

Наталья Денисенко и Григорий Решетник / фото из инстаграма holostyakstb

Создатели шоу уже успели приоткрыть завесу тайны – оказывается, одна из участниц пошла на смелый шаг и полностью изменила правила первого знакомства с главным героем.

