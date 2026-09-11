Бывшая жена Виталия Кличко впервые за более чем 10 лет приехала к родным в Ивано-Франковскую область

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель Наталья Егорова, вернулась из Германии в Украину.

Она уже побывала в Ужгороде, а также впервые за более чем 10 лет приехала в Ивано-Франковскую область, где прошло ее детство. Об этом знаменитость рассказала в Instagram-сторис.

Последний раз Наталья приезжала в родные края еще в 2013 году. На этот раз она решила провести время с близкими и вспомнить свое детство.

Наталья Егорова с родными / Скриншот из Instagram-сторисов

Так, модель встретилась со старой подругой. Вместе они вспомнили одно из забавных приключений.

Воспоминания из детства – пожалуй, самые прекрасные и беззаботные. Мы как раз вспоминали, как когда-то пошли в лес искать медведя… Но медведь нашел нас первым. И мы бежали, спасая свою жизнь! Тогда это казалось самым забавным приключением. А если оглянуться назад, пожалуй, не самым безопасным,

– поделилась Наталья.



Наталья Егорова вспомнила забавную историю из детства / Скриншот из инстаграма-сторис

Во время поездки она также навестила свою 97-летнюю бабушку. Егорова призналась, что восхищается ею, и в шутку назвала вышивание ее секретом долголетия.

Кажется, я открыла секрет долголетия. Моей бабушке 97 лет. У нее ясный ум, и она до сих пор вышивает без очков. Друзья, забудьте об антивозрастных секретах. Нам всем срочно нужно начать вышивать!,

– пошутила модель.

Наталья Егорова показала свою бабушку / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, ранее свою 91-летнюю бабушку показала и телеведущая Ольга Фреймут.