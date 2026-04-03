Мы потеряли ребенка, – блогеры Натали Литвин и Александр Куровский растрогали признанием

Известные блогеры Наталья Литвин и Александр Куровские откровенно поделились личной трагедией: их первая беременность завершилась выкидышем.

Об этом периоде жизни пара рассказала в интервью на ютуб-канале Алины Шаманской.

По словам Натальи и Александра, они очень тщательно готовились к пополнению в семье. Пара планировала беременность заранее: хотела сначала стать финансово стабильной, приобрести квартиру и создать комфортные условия для ребенка. Кроме того, оба прошли полное медицинское обследование, читали специализированную литературу. Уже в конце 2022 года Литвин забеременела, однако 6 января у нее произошло кровотечение. Врачи пытались сохранить беременность, но через две недели ситуация повторилась.

Я уже на тот момент понимала, что это все. Срок был 12-13 недель, плод довольно большой. Врачи сказали, что нужна операция, потому что плод уже слишком большой для того, чтобы самостоятельно выйти. В тот момент земля под ногами обрывается. Меня всю трясло, мы (Наталья и Александр, – 24 Канал) плакали и не понимали, почему так и как,

– вспомнила женщина.

После пережитого супруги закрылись в себе на несколько недель: "Мы просто сидели дома, проживали это, плакали, смотрели разные фильмы".

Впоследствии Натали и Александр узнали, что потеря беременности на ранних сроках – довольно распространенное явление, поэтому после паузы и повторных анализов Литвин снова забеременела. Первенец Натальи и Александра родился 18 февраля 2024 года, и его назвали Дан. Новость о рождении сына пара сообщила в инстаграме.

Александр Куровский и Натали Литвин с сыном / Фото из инстаграма блогеров

