Выступление 25-летней Могилевской стало вирусным в сети и вызвало восторг от внешности певицы: видео

В социальных сетях набирает огромную популярность архивное видео с выступлением украинской певицы Натальи Могилевской. Кадры, снятые более двух десятилетий назад, вызвали настоящую волну ностальгии среди пользователей.

Видео было опубликовано на странице "Суспильне Медиатека" в инстаграме. В кадре 25-летняя певица предстает в длинном черном платье с открытыми плечами, с распущенными темными волосами и сдержанным макияжем.

Артистка не использовала сложных сценических приемов или балета, сделав основной акцент исключительно на эмоциональном вокале. Многие пользователи также обратили внимание на то, что внешность знаменитости за четверть века почти не изменилась.

Наталья Могилевская / коллаж 24 Канала

Публикация вызвала бурную эмоциональную реакцию и множество теплых отзывов. Слушатели отмечают, что трек мгновенно возвращает в юность и детство, а некоторые даже делятся личными воспоминаниями:

"Шикарная песня. Лучшая ее песня на самом деле".

"Обожаю эту песню. У нас под нее был танец в нашем шоу-балете в родном Харькове. Вот это были времена…"

"Так красивая песня – может и за народную сойти".

"Тогда не так ценила, а сейчас очень нравится! Проникает в душу. Такая мелодия, такие слова, такой красивый наш язык".

"Аж мурашки по телу. Спасибо! Вспомнил детство. Мне было 13, когда я услышал эту песню, но уже тогда она тронула меня до глубины души".

"Эта песня уже действительно народная!"

Комментарии / скриншот из инстаграма

Несмотря на то, что с момента выхода композиции прошло более 25 лет, хит продолжает оставаться визитной карточкой украинской эстрады и символом целой эпохи конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Кстати, в прошлом месяце рядом с домом певицы попала ракета. Наталья Могилевская показала последствия ужасного обстрела.

