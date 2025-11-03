Могилевская и Козловский поцеловались прямо во время концерта: момент попал на видео

1 и 2 ноября Наталья Могилевская выступила в Киеве. Юбилейные концерты состоялись во Дворце "Украина".

Вместе с Натальей Могилевской на сцене выступил Виталий Козловский. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм артиста.

Смотрите также На концерте Козловского оборвался противопожарный занавес весом 16 тонн

Наталья Могилевская и Виталий Козловский исполнили песню "Відправила Message". Во время выступления артисты неожиданно поцеловались. Видео этого момента появилось на тикток-аккаунте yarik_voloshin.

В комментариях довольно неоднозначно отреагировали на поцелуй Могилевской и Козловского:

"А это к чему было? Немного странно выглядит".

"У него же жена и ребенок есть".

"Для нас это противно, но этим они поднимают рейтинг обсуждения".

"Это актерская игра и поцелуй тоже актерский. Вы же платите деньги за шоу, вот вам и шоу".

"Или эти двое очень хорошие актеры, или между ними что-то когда-то да и было. Потому что я почему-то увидела страсть в поцелуе".

Козловский тепло высказался о народной артистке Украины после выступления. Он поблагодарил Могилевскую за творчество.

Мы заслуживаем такое видеть и слышать, потому что у нас есть она – наша Легенда Алексеевна или просто – Наташа Легенда. Сколько в тебе жизни и любви к людям, к своему делу. Такая органичная, мудрая, глубокая, своя.

Ты показываешь очень высокий уровень!,

– написал Виталий.

Как прошли концерты Натальи Могилевской?