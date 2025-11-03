Могилевська та Козловський поцілувались просто під час концерту: момент потрапив на відео

1 і 2 листопада Наталія Могилевська виступила у Києві. Ювілейні концерти відбулись у Палаці "Україна".

Разом із Наталією Могилевською на сцені виступив Віталій Козловський. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм артиста.

Дивіться також На концерті Козловського обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн

Наталія Могилевська та Віталій Козловський виконали пісню "Відправила Message". Під час виступу артисти несподівано поцілувались. Відео цього моменту з'явилось на тікток-акаунті yarik_voloshin.

У коментарях досить неоднозначно відреагували на поцілунок Могилевської та Козловського:

"А це до чого було? Трохи дивно виглядає".

"У нього ж дружина і дитина є".

"Для нас це гидко, але цим вони підіймають рейтинг обговорення".

"Це акторська гра і поцілунок теж акторський. Ви ж платите гроші за шоу, от вам і шоу".

"Або ці двоє дуже хороші актори, або між ними щось колись та й було. Бо я чомусь побачила пристрасть в поцілунку".

Козловський тепло висловився про народну артистку України після виступу. Він подякував Могилевській за творчість.

Ми заслуговуємо таке бачити й чути, бо в нас є вона – наша Легенда Олексіївна або просто – Наталка Легенда. Скільки в тобі життя і любові до людей, до своєї справи. Така органічна, мудра, глибока, своя.

Ти показуєш дуже високий рівень!,

– написав Віталій.

Як пройшли концерти Наталії Могилевської?