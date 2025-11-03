Вместе с Натальей Могилевской на сцене выступил Виталий Козловский. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм артиста.
Наталья Могилевская и Виталий Козловский исполнили песню "Відправила Message". Во время выступления артисты неожиданно поцеловались. Видео этого момента появилось на тикток-аккаунте yarik_voloshin.
В комментариях довольно неоднозначно отреагировали на поцелуй Могилевской и Козловского:
- "А это к чему было? Немного странно выглядит".
- "У него же жена и ребенок есть".
- "Для нас это противно, но этим они поднимают рейтинг обсуждения".
- "Это актерская игра и поцелуй тоже актерский. Вы же платите деньги за шоу, вот вам и шоу".
- "Или эти двое очень хорошие актеры, или между ними что-то когда-то да и было. Потому что я почему-то увидела страсть в поцелуе".
Козловский тепло высказался о народной артистке Украины после выступления. Он поблагодарил Могилевскую за творчество.
Мы заслуживаем такое видеть и слышать, потому что у нас есть она – наша Легенда Алексеевна или просто – Наташа Легенда. Сколько в тебе жизни и любви к людям, к своему делу. Такая органичная, мудрая, глубокая, своя.
Ты показываешь очень высокий уровень!,
– написал Виталий.
Как прошли концерты Натальи Могилевской?
Как пишет СЦЕНА.UA, Наталья Могилевская организовала масштабные сольные концерты во Дворце "Украина" к своему 50-летию. Режиссером шоу стала клипмейкер Катя Царик.
Кроме Виталия Козловского, вместе с Могилевской выступили MONATIK, Владимир Дантес и BRYKULETS. С Дмитрием певица запремьерила совместную песню "Нотами".
Народная артистка Украины впервые исполнила украиноязычные версии своих хитов: "Только я", "Больше никогда не будет любви", "Этот танец" и "Ла Ла Ла Ла".
Концерты посетили Юрий Рыбчинский, Анна Тринчер, Klavdia Petrivna, Дмитрий Гордон, Герман Ненов, Слава Демин, Слава Соломко и другие.