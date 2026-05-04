Наталья Могилевская с размахом отпраздновала день рождения младшей дочери

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о празднике в ее семье. Младшей дочери артистки исполнилось 6 лет, поэтому звездная мать устроила громкий праздник.

Наталья Могилевская поделилась праздничным сообщением на своей странице. В видео она показала, какой день рождения устроила для дочери Сони.

К слову Я плачу, – победительница "Холостяка-13" показала, как муж встретил ее и дочь из роддома

Певица организовала празднование в стилистике мультсериала My Little Pony. В первую очередь Наталья поздравила дочь еще дома, а затем вместе с ее друзьями отправилась в детский развлекательный центр.

Там детей ждали игрушки, шарики, аниматоры в костюмах персонажей мультиков и различные конкурсы. Например, дети готовили свою первую пиццу. В конце на Софийку ждал праздничный торт – также украшенный пряниками и свечами в стиле My Little Pony.

У Сони День рождения – 6 лет. Как все мамы, мечтаю для своих детей самое лучшее... Мне кажется, что я отпраздновала все свои не допразднованные детские дни рождения, потому что это было в совсем другие времена, – поделилась Наталья Могилевская.

Как Наталья Могилевская отпраздновала день рождения дочери: видео

Интересно, что у мужа Натальи Могилевской также есть дети – об этом она рассказала на ютуб-канале Радио Люкс. В частности, дочь Валентина уже получила высшее образование. Также у мужа уже есть внук – он одногодок Софии. Могилевская надеется, что они станут парой на бальных танцах.

Что известно о детях Натальи Могилевской?

Во время полномасштабного вторжения певица познакомилась с мужем Валентином. Вместе они решили удочерить двух девочек – родных сестер Мишель и Софию.

Артистка скрывала эту новость почти 2 года – и рассказала об этом в новогоднюю ночь 2024. По словам Натальи, дети были сильно травмированы. Старшая сестра несколько раз спасала жизнь младшей. Поэтому им нужно было время на адаптацию.

Наталья Могилевская не показывает лица дочерей в публичном пространстве, но изредка делится кадрами из повседневной жизни. Известно, что Мишель уже учится в лицее.