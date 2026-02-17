Могилевскую заподозрили в использовании фильтров: певица показала настоящее видео без макияжа
- Наталья Могилевская опубликовала видео без макияжа, чтобы опровергнуть подозрения в использовании фильтров и пластических операций.
- В интервью она призналась, что против уколов красоты.
В сети активно обсуждают внешний вид Натальи Могилевской. Певица отреагировала на комментарии поклонников.
В День влюбленных Наталья Могилевская показала на своей странице на своей странице "валентинку" от дочерей. Но предметом для обсуждения стала не только открытка, но и внешность певицы.
К слову Объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA: кто среди лидеров
Некоторые пользователи заподозрили певицу в использовании фильтров или фотошопа. Еще кто-то предположил, что Могилевская прибегла к искусственному интеллекту или же делала пластические операции.
- "Похожа... Но это не Могилевская";
- "ИИ? Фото с фильтрами";
- "Очень рада за Наталью. Один вопрос: девушка на фото не очень похожа на Могилевскую. Это фильтры или пластика?".
Чтобы опровергнуть упреки комментаторов, Наталья Могилевская опубликовала видео, где показала себя без макияжа и фильтров.
Друзья, проснулась утром, читаю: это не Могилевская, это фильтры... Ну вот, смотрите. Просто хороший свет, хорошее настроение и все,
– прокомментировала артистка.
Наталья Могилевская показалась без макияжа: видео
Отметим, в интервью "Радио Люкс" Наталья Могилевская признавалась, что против уколов красоты. По ее мнению, со временем инъекции делают лицо тяжелее. Но раз в год певица колет ботокс в зону лба.
Что известно о Наталье Могилевской?
- Певица родилась в Киеве, здесь росла и получала карьеру. Некоторое время работала в театрах. С 1995 года начала сотрудничать с Юрием Рыбчинским, а через год – с продюсером Александром Ягольником. Ее дебютный альбом "Ла-ла-ла-ла" получил немалую популярность.
- Впоследствии певица начала работать самостоятельно и в дальнейшем выпускала хиты. Также была активной на телевидении. Затем и сама занималась продюсированием артистов.
- Во время полномасштабной войны Наталья Могилевская познакомилась с мужчиной по имени Валентин. Только со временем стало известно, что пара решила усыновить двух девочек, которые являются сестрами. Их зовут Мишель и София. Сейчас артистка продолжает свою деятельность.