В День влюбленных Наталья Могилевская показала на своей странице на своей странице "валентинку" от дочерей. Но предметом для обсуждения стала не только открытка, но и внешность певицы.

К слову Объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA: кто среди лидеров

Некоторые пользователи заподозрили певицу в использовании фильтров или фотошопа. Еще кто-то предположил, что Могилевская прибегла к искусственному интеллекту или же делала пластические операции.

"Похожа... Но это не Могилевская";

"ИИ? Фото с фильтрами";

"Очень рада за Наталью. Один вопрос: девушка на фото не очень похожа на Могилевскую. Это фильтры или пластика?".

Чтобы опровергнуть упреки комментаторов, Наталья Могилевская опубликовала видео, где показала себя без макияжа и фильтров.

Друзья, проснулась утром, читаю: это не Могилевская, это фильтры... Ну вот, смотрите. Просто хороший свет, хорошее настроение и все,

– прокомментировала артистка.

Наталья Могилевская показалась без макияжа: видео

Отметим, в интервью "Радио Люкс" Наталья Могилевская признавалась, что против уколов красоты. По ее мнению, со временем инъекции делают лицо тяжелее. Но раз в год певица колет ботокс в зону лба.

Что известно о Наталье Могилевской?