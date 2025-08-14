2 августа народной артистке Украины Наталье Могилевской исполнилось 50 лет. К юбилею певица перевыпустила одну из своих самых известных песен "Полюби меня такой" на украинском языке.

Украиноязычная версия трека называется "Покохай мене таку". На официальном ютуб-канале Могилевской также вышел клип, пишет Show 24.

Тоже интересно Наталья Могилевская рассекретила, сколько денег тратит на жизнь в Киеве

В песне "Покохай мене таку" Наталья Могилевская сохранила оригинальную инструментальную аранжировку, которую узнает каждый.

20 лет пою эту песню, а любить себя так и не научилась. Эта песня о том, что настоящая любовь начинается с принятия – когда тебя любят не за что-то, а просто так, какой ты есть. И сегодня эти слова чувствуются еще глубже,

– поделилась певица.

Наталья Могилевская – "Покохай мене таку": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Боже, как красиво. Спасибо за украинский. Все будет Украина".

"Песня, которую люблю с детства, теперь еще и на родном языке! Спасибо, Наташенька, невероятное наслаждение!"

"Очень рад. Этот вариант звучит мягче и душевнее, чем та старая версия".

"Этот хит на украинском звучит очень классно. Такое ощущение, что он всегда был на украинском".

"Невероятно красиво. Новая версия песни уже нашла свое место в сердце".

Напомним, ранее группа Schmalgauzen выпустила клип на песню "Сад влюбленных лилий".